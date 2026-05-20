El 63% las empresas apuesta por un uso responsable de la IA para evitar vulnerabilidades

La pantalla de un teléfono inteligente muestra varias aplicaciones de IA, entre ellas ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok y DeepSeek. Aplicaciones de inteligencia artificial

A medida que la IA evoluciona de herramienta de apoyo a sistema de agentes autónomos, los "riesgos dejan de ser errores aislados" para convertirse en "vulnerabilidades sistémicas".

Por esta razón, 'Top Employers Institute' ha planteado nuevas exigencias de uso responsable e implantación ética de las organizaciones, aportando que la adopción de "buenas prácticas" éticas en IA "se ha acelerado significativamente".

"Las organizaciones que invirtieron pronto en una gobernanza responsable de la IA están ahora en mejor posición para absorber los impactos de los sistemas multiagente", ha asegurado el responsable de Sur de Europa y Oriente Medio de 'Top Employers Institute', Massimo Begelle.

Dos buenas prácticas con la IA

El estudio ha revelado que la inteligencia artifical no genera "valor sostenible" si las personas no comprenden cómo encaja en su trabajo, por eso, el informe ha destacado dos "buenas prácticas" que contribuyen a mejorar el grado de compromiso de los empleados.

Por un lado, 'Top Employers Institute' revela que el 39% de las compañías que cuentan con su sello involucra a los empleados en debates sobre la ética de la IA y su integración en los procesos de recursos humanos.

Por otro lado, el 41% de estas organizaciones ha evaluado "continuamente" la implementación de la IA para valorar su impacto en el bienestar, la satisfacción laboral y el desarrollo de competencias, según datos del informe.

En conjunto, el estudio ha destacado que la IA agéntica tiene implicaciones de "gran alcance para los responsables de Recursos Humanos".