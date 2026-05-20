Consejos de ciberseguridad para empresas ante el auge de la IA y los ciberataques autónomos

Consejos de ciberseguridad ante el auge de la IA y los ciberataques autónomos.

La inteligencia artificial está transformando el mundo empresarial, pero también está revolucionando la forma en la que actúan los ciberdelincuentes. Expertos en ciberseguridad alertan de que la IA ya se está utilizando para automatizar ataques, detectar vulnerabilidades y lanzar campañas masivas cada vez más sofisticadas.

Según ha confirmado Google, ya se ha documentado un primer caso en el que ciberdelincuentes utilizaron inteligencia artificial para descubrir una vulnerabilidad de software desconocida y explotarla. Aunque el ataque fue bloqueado antes de ejecutarse, el caso evidencia el creciente riesgo de los ataques autónomos impulsados por IA.

Ante esta situación, desde la empresa especializada en ciberseguridad DLTCode recomiendan a las organizaciones reforzar sus protocolos internos y establecer medidas claras para evitar fugas de información y brechas de seguridad.

¿Por qué la IA supone un nuevo riesgo para las empresas?

El uso masivo de herramientas de inteligencia artificial en entornos laborales está aumentando los riesgos de seguridad. Muchos empleados utilizan plataformas de IA para resumir documentos, redactar informes o automatizar tareas sin ser conscientes de que pueden estar compartiendo datos sensibles de la empresa.

Contratos, datos de clientes, documentación interna o incluso código fuente pueden terminar expuestos si se utilizan herramientas no autorizadas o sin garantías de privacidad.

Además, la IA permite a los ciberdelincuentes automatizar procesos como:

Búsqueda de vulnerabilidades

Creación de malware

Campañas de phishing personalizadas

Ataques masivos automatizados

Generación de códigos maliciosos

Esto hace que los ataques sean más rápidos, precisos y difíciles de detectar.

Consejos para usar la IA de forma segura en las empresas

A continuación dejamos una lista de consejos elaborada por la empresa especializada en ciberseguridad DLTCode.

Establecer políticas claras sobre el uso de IA

Las empresas deben definir normas internas sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial y qué tipo de información está prohibido compartir en plataformas públicas o gratuitas.

Utilizar únicamente herramientas autorizadas

Es recomendable crear un catálogo de herramientas de IA aprobadas por la organización tras evaluar aspectos de:

Ciberseguridad

Privacidad

Protección de datos

Cumplimiento normativo

Controlar los accesos según departamentos

No todos los empleados necesitan acceso a las mismas herramientas. Limitar el uso según funciones y áreas ayuda a reducir riesgos.

Evitar compartir información sensible

Nunca se deben introducir en plataformas de IA datos confidenciales como:

Información financiera

Datos de clientes

Contratos

Estrategias internas

Código fuente

Mantener supervisión humana

La inteligencia artificial debe utilizarse como apoyo y no como sustituto del control humano. Las decisiones importantes siempre deben ser revisadas por profesionales.

Formar a los empleados en ciberseguridad

La formación continua es clave para que los trabajadores aprendan a detectar riesgos y hagan un uso responsable de la IA.

Adaptarse a las nuevas regulaciones

Las empresas deben actualizar sus políticas conforme evolucionen las normativas sobre:

Transparencia en IA

Gestión del riesgo

Protección de datos

Cumplimiento legal

La IA y la ciberseguridad: un desafío creciente

Desde DLTCode advierten de que los ciberataques impulsados por inteligencia artificial representan solo el comienzo de una nueva etapa en la ciberdelincuencia. La aparición de agentes autónomos capaces de ejecutar ataques con mínima intervención humana obliga a las empresas a reforzar cuanto antes sus sistemas de seguridad y concienciación interna.

Los expertos insisten en que disponer de una política corporativa clara, controlar el uso de herramientas de IA y formar a los empleados serán factores clave para evitar fugas de información y futuros incidentes de ciberseguridad.