Los Escribano salen de Indra y venden su 14,3% tras el choque con el Gobierno

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha salido del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros.

De este modo, Advanced Engineering & Manufacturing --vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra-- ha vendido al cierre de la sesión bursátil de este martes la totalidad de su participación en la compañía, tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"En el día de hoy, Escribano Mechanical and Engineering Investments ha transmitido la totalidad de su participación en Indra Sistemas, como consecuencia de lo cual Advanced Engineering and Manufacturing no ostenta ya participación alguna en Indra", explica en una notifiación al supervisor.

Los hermanos Ángel y Javier Escribano utilizaron su sociedad familiar, Advanced Engineering & Manufacturing, para consolidarse como el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta un 28% del capital de Indra.

En concreto, la posición, equivalente al 14,3% del capital (25,26 millones de acciones), está valorada a precios de mercado en torno a 1.320 millones de euros, según la cotización de Indra al cierre de la jornada. Los títulos de la compañía de tecnología y defensa han cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%.

Un mes después de la dimisión de Escribano

La salida de de EM&E del capital de Indra se produce un mes después de la dimisión de Ángel Escribano como presidente, cargo que ocupa ahora Ángel Simón sin funciones ejecutivas.

Asimismo, la operación pone fin a tres años de presencia de EM&E en la compañía, tras haber notificado su entrada el 15 de mayo de 2023 con una participación del 3,4%, que elevó al 8% en noviembre de ese mismo año y, posteriormente, al 14,3% en diciembre de 2024, cuando se convirtió en el principal accionista privado de Indra.

Para financiar esta expansión, Escribano contó con el respaldo de la banca internacional. La entidad principal que articuló y financió la compra fue JPMorgan. El banco estadounidense facilitó los fondos necesarios para que la empresa familiar de Alcalá de Henares pudiera asumir una inversión total que superó los 380 millones de euros.

Altas plusvalías

Con los fondos obtenidos por la venta, gracias a la fuerte revalorización que los títulos de Indra han experimentado en estos tres años en Bolsa, Escribano puede devolver cómodamente el préstamo a JPMorgan y embolsarse la diferencia, ya que la plusvalía de la operación superaría los 900 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

No obstante, la compra de la participación en Indra no fue diseñada como una estrategia meramente financiera, al tener un fuerte componente industrial que buscaba la creación de un "campeón nacional" en el ámbito de la defensa con el objetivo de fortalecer el sector en España alineando a dos de los principales actores del país.

Cabe reseñar que Escribano es especialista en sistemas de tiro y óptica de precisión, complementando las capacidades de Indra en sistemas de defensa y tecnología aeroespacial.

En este marco, y con el beneplácito del Gobierno, Ángel Escribano asumió en enero de 2025 la presidencia de Indra mientras, paralelamente, ambas compañías, con ayuda de asesores externos y bancos de inversión, analizaban una eventual integración.

La SEPI denunció un supuesto conflicto de interés, lo que llevó a EM&E a retirarse de la operación. No satisfecha del todo con eso, finalmente, el 1 de abril de 2026, Ángel Escribano fue persuadido también de abandonar la presidencia de Indra, que asumió el ex consejero delegado de CriteriaCaixa Ángel Simón.

Desde entonces, no se ha vuelto a tratar el asunto en ningún consejo de administración.

De los Mozos declaró la semana pasada en la presentación de resultados que la tecnológica no tenía "nada que decidir" respecto a este tema, y que lo "único" que se podía hacer es esperar.

"Cuando dos empresas están en negociación y una se retira, lo único que puedo hacer es esperar y el día que ellos tomen la decisión, lo estudiaremos". Y agregó: "Si a día de hoy han considerado que no es el momento (de realizar la operación), yo no tengo nada que decidir y respeto su decisión".