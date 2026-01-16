España bate su récord con 97 millones de viajeros en 2025

España batió un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar 97 millones de visitantes a lo largo de 2025, lo que supone un 3,5% más que un año antes, acompañado de una nueva mejor marca en relación al gasto turístico, de 134.710 millones de euros (+6,8%). Así lo desveló el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una rueda de prensa para hacer balance anual de 2025 y ofrecer una previsión para 2026, valorando que la cifra de llegadas representan la “enorme” atractividad del país, en tanto que el dato del gasto en destino supone una inyección de prosperidad económica.

“Estamos creciendo de la manera y al ritmo que creemos que son deseables para la triple sostenibilidad: económica, social y ambiental”, resaltó en su intervención. Para el ministro, se va perfilando un modelo de un crecimiento sereno donde los elementos cualitativos cada vez son más relevantes frente a los aspectos cuantitativos. En materia de empleo turístico, adelantó los datos relativos a diciembre, que alcanzó 2,75 millones de afiliados, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y un 2,4% más que el mismo mes de un año antes.

En este apartado, el titular de Turismo puso el foco en que los trabajadores asalariados aumentaron un 4% internacional -80,9% con contrato indefinido-, además de señalar el descenso en la tasa de temporalidad, del 19,1% (-0,3 pp). En términos de satisfacción de los turistas en 2025, el 97% de ellos quedó “satisfecho” o “muy satisfecho” con su viaje en España. En concreto, el 69% de los visitantes quedó “muy satisfecho”, tres puntos porcentuales más que el año pasado. Además, Hereu subrayó que el 69% de los viajeros extranjeros tiene intención en volver a España en los próximos doce meses, cuatro puntos más que en 2024.

Perspectivas

De cara a 2026, aunque señaló que la incertidumbre geopolítica es compleja de predecir, con los datos actuales, España recibirá la llegada de un total de 26 millones de turistas a España en el primer cuatrimestre, un 3,7% más sobre el mismo periodo del año anterior, junto a un gasto de 35.000 millones de euros en los primeros cuatro meses, lo que supone un 2,6% más. Desde el punto de vista del ministro, esta previsión de crecimiento es “la mejor noticia” para los destinos, los ciudadanos y para la economía española. Además, aseguró que, actualmente, no hay “ningún indicador” que muestre una afectación de problemas geopolíticos en el turismo español. “Hoy, a 15 de enero, no tenemos ningún elemento que nos haga cambiar o ver tendencias decrecientes en este sentido”, explicó.

A la hora de valorar los datos entre 2019 y 2025, Hereu subrayó que el gasto turístico creció un 20,4%, por encima del +10,9% en las llegadas. En este periodo de seis años, las comunidades autónomas que forman la España verde o vaciada aumentó un 60% el número de turistas, en tanto que las autonomías líderes lo hicieron en un +45%.