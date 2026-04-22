España cerró 2025 con déficit del 2,4%, el menor desde 2007

España despidió el año 2025 con un déficit presupuestario equivalente al 2,4% del PIB, lo que implica un recorte de ocho décimas respecto del desequilibrio negativo contabilizado el año anterior y el menor desde 2007, mientras que la deuda en proporción de la economía se moderó al 100,7% desde el 101,6% del año anterior, la menor ratio desde 2019, según los datos actualizados por Eurostat. De este modo, España cumplió el objetivo pactado con la Comisión Europea, que estaba fijado en el 2,5% y logró cerrar por primera vez desde 2018 un ejercicio con un desequilibrio presupuestario negativo inferior al 3% del PIB. El déficit español en 2025 se situó por debajo del promedio del 3,1% del conjunto de la UE, que se mantuvo estable respecto de 2024, así como también fue inferior al contabilizado por la zona euro, cuyo déficit en 2025 fue del 2,9% del PIB.

Gráfico déficit y deuda | La Región

En 2025, todos los estados miembros, excepto Chipre (+3,4%), Dinamarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) y Portugal (+0,7%), registraron déficit. Los mayores desequilibrios negativos entre los Veintisiete se observaron en Rumanía (-7,9%), Polonia (-7,3%), Bélgica (-5,2%) y Francia (-5,1%). En cuanto a la deuda pública en relación al tamaño de la economía, España cerró 2025 con una proporción del 100,7%, frente al 101,6% de 2024, lo que representa la menor ratio desde 2019. No obstante, en cifras absolutas, el volumen de deuda de España era de 1,69 billones de euros, por encima de los 1,62 billones de 2024, lo que supone el mayor importe de la serie.

En el conjunto de la UE, la ratio de deuda pública alcanzó en 2025 el 81,7% del PIB, por encima del 80,7% del año anterior, mientras que en la zona euro fue del 87,8%, ocho décimas más. En cifras absolutas, la deuda de la UE sumaba 15,37 billones en 2025, incluyendo 13,9 billones de la zona euro. Entre los Veintisiete, los ratios más bajos de deuda pública respecto al PIB se registraron en Estonia (24,1%), Luxemburgo (26,5%), Dinamarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Suecia (35,1%) y Lituania (39,5%). Doce estados miembros presentaron ratios de deuda pública superiores al 60% del PIB, siendo los más altos los de Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Francia (115,6%), Bélgica (107,9%) y España (100,7%). En 2025, el gasto público total en relación con el PIB en la zona del euro se situó en el 49,8%, mientras que los ingresos públicos totales representaron el 46,9%.