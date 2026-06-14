España gastó 18.418 millones en obras con fondos de la UE
INFORME
La Asociación de Empresas Constructoras cifra en esa cantidad el dinero gastado hasta ahora
Las administraciones públicas licitaron más de 18.418 millones de euros de obras con subvenciones de los fondos europeos entre 2019 y 2025, según calcula un informe de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Esta cifra representa un 11,1% de la licitación pública nacional y un 18,5% de la de obra civil, y tiene su mayor peso en la Administración General del Estado y, en concreto, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Los datos proceden del informe de “Construcción e infraestructuras 2026” de la patronal, que elabora un “Balance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)” y de su impacto en la licitación y la contratación pública nacional. Así, en cuanto a la primera, recoge que el año pasado se licitaron 2.496,5 millones de euros de contratos con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) -instrumento de los fondos europeos Next Generation EU del PRTR-, lo que representa el 7,7% de la licitación pública nacional y el 13,4% de la obra civil. Además, implica un descenso del 36% respecto a los 3.913 millones registrados en 2024.
Si se amplía el periodo temporal a 2021-2025 -en 2021 la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación español-, las licitaciones de contratos con subvenciones del mecanismo de recuperación alcanzaron los 17.297 millones, lo que supone el 12,7% de la licitación total de esos años. Finalmente, al añadir las actuaciones licitadas en los años 2019 y 2020 -elegibles de acuerdo con el reglamento del programa Next Generation- se obtiene una licitación total acumulada de subvenciones del MMR de 18.418,7 millones de euros, estima Seopan.
El Estado, gran beneficiario
En el desglose de esa cantidad, se observa que casi siete de cada diez euros (69,3%) fueron a parar al Estado, que licitó 12.755 millones. De estos, la mayor parte corresponde al Ministerio de Transportes, con 9.090 millones, el 71,3% -Adif acapara la gran mayoría de esta cifra, con 7.749 millones-, mientras que el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaparó el 8,5%, con 1.085 millones.
Estos quedaron repartidos sobre todo entre los 601 millones de Sociedades Estatales del Agua y los 462 millones de la Dirección General de la Costa y el Mar. A todo esto se suman los 2.580 millones del resto de los Ministerios. Además, las comunidades autónomas licitaron 2.729 millones de subvenciones, lo que supone el 14,8% del total y donde destacan Andalucía (597 millones), Comunidad Valenciana (453 millones) y Cataluña (423 millones). Finalmente, las administraciones locales sumaron 2.934 millones en licitaciones, el 15,9% del total.
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