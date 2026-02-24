Plan de Acción por la Democracia
España limita al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación
Plan de Acción por la Democracia
El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, con el que busca limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación.
Se trata de una normativa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que lidera Óscar López, y que busca trasladar al ordenamiento jurídico español las disposiciones previstas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). La medida es una de las 31 reformas previstas en el “Plan de Acción por la Democracia” impulsado por el Gobierno en septiembre de 2024 y que afecta a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo, entre otras instituciones.
Dicho plan contemplaba la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, así como limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.
En materia de medios, el Ejecutivo también ha puesto en marcha otras reformas como la de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, o la reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación, entre otras. Asimismo, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso prevé la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación.
Dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información celebra el límite del 35 % en publicidad institucional y pide transparencia sobre la propiedad de los medios. Advierte que no solo importa “cuánto dinero público recibe un medio, sino cómo se decide quién lo recibe y por qué”, y alerta de que puede ser “una palanca de influencia si se reparte con opacidad o criterios arbitrarios”.
Medidas
Proteger una elecciones libres y justas
— Elaboración de legislación para garantizar una mayor transparencia en el ámbito del contenido político patrocinado («publicidad política»).
— Revisión del Reglamento sobre la financiación de los partidos políticos europeo.
— Nuevo mecanismo operativo conjunto para la resiliencia electoral a través de la Red Europea de Cooperación Electoral.
Libertad y pluralismo en los medios de comunicación
— Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación.
— Directiva relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a las presiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusiva (Directiva anti SLAPP).
— Recomendación para formular la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación.
Lucha contra la manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros
— Esfuerzo de cooperación sobre las redes existentes a fin de coordinar la acción de la UE en respuesta a la creciente oleada de campañas de desinformación.
— Refuerzo del conjunto de herramientas de la UE para luchar contra la manipulación de información y la injerencia de agentes extranjeros.
— Exigencia de una mayor rendición de cuenta por parte de las plataformas en línea para evitar la propagación de desinformación. Garantizar una mayor rendición de cuentas de las plataformas en línea
— Código de buenas prácticas en materia de desinformación en la UE.
Compromiso cívico inclusivo y participación en pro de la resiliencia democrática europea
— Reforzar los vínculos entre las personas y las instituciones democráticas. Financiación de la democracia
— Movilizar financiación específica para apoyar programas de la UE, y medidas y objetivos del Plan de Acción, entre ellas la promoción de la integridad electoral o el fomento de la participación ciudadana, el refuerzo de la financiación destinada a organizaciones de medios informativos dentro y fuera de la UE y la lucha contra la desinformación con vistas a promover la alfabetización mediática y ayudar a la ciudadanía a detectar la desinformación.
