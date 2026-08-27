España y Portugal comprarán vehículos militares a la empresa gallega Urovesa

España y Portugal cerraron una operación de compra que sitúa a Galicia en el centro de la industria europea de defensa. Ambos países firmaron un acuerdo para la adquisición conjunta de vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica Vamtac, fabricados por la empresa gallega Urovesa, una compañía con sede en Valga que se ha convertido en uno de los referentes tecnológicos del sector. La compra, formalizada en Oporto, supone un impulso directo a la capacidad industrial gallega y refuerza la posición de la comunidad como proveedor estratégico de las Fuerzas Armadas de la península.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo, presidieron el acto, celebrado en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional luso, contralmirante Antonio Mateus, rubricaron el acuerdo, que refuerza la integración de la base industrial europea.

La operación contempla que Portugal incorpore a su Ejército 75 nuevos vehículos Vamtac en un contrato valorado en más de cien millones de euros, que se ejecutará entre 2027 y 2030.

Urovesa, fundada y dirigida por Justo Sierra, lleva décadas desarrollando desde Galicia vehículos todoterreno de alta movilidad que ya utilizan más de veinte países. El Vamtac, su producto estrella, es un modelo versátil, robusto y adaptable a múltiples configuraciones, desde transporte de tropas hasta plataformas de comunicaciones o sistemas de armas. La empresa ya mantenía una relación estrecha con Portugal, que en 2018 adquirió más de un centenar de unidades y que ahora vuelve a apostar por la tecnología gallega para modernizar su flota.

Antonio Mateus y Amparo Valcarce firman el acuerdo ante los ministros Nuno Melo y Margarita Robles.

La firma del acuerdo entre los dos países se enmarca en el programa europeo SAFE, un instrumento diseñado para impulsar compras conjuntas y fortalecer la base industrial de defensa en la Unión Europea. Tanto España como Portugal destacaron tras la firma del acuerdo que la operación mejora la interoperabilidad entre sus ejércitos y refuerza la capacidad de respuesta ante escenarios de crisis. En Galicia, el acuerdo se interpreta también como un reconocimiento a la calidad, la innovación y la fiabilidad de una empresa que ha sabido crecer desde el rural pontevedrés hasta convertirse en un actor relevante en el panorama europeo.

La compañía ha firmado en los últimos años contratos millonarios con el Ministerio de Defensa español y ha ampliado su presencia en mercados exteriores, lo que la sitúa en una posición privilegiada para afrontar los retos de la nueva política industrial europea.