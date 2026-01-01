España, principal economía hispana al menos hasta 2040

La economía española acabará el año 2025 en el decimosegundo lugar de la clasificación de la Liga Económica Mundial (Welt), elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr), que confía en que España logrará conservar la misma posición al final del horizonte de sus proyecciones en 2040, asegurándose así el primer lugar entre las economías de habla hispana por tamaño de Producto Interior Bruto (PIB).

Según las proyecciones del Cebr, la economía española alcanzará este año los 1,88 billones dólares (1,6 billones de euros), inmediatamente por detrás de Brasil, con 2,26 billones de dólares (1,92 billones de euros), y precediendo a México, con 1,86 billones de dólares (1,58 billones de euros).

De este modo, España cierra el año 2025 como la mayor economía de habla hispana en el mundo, algo que los autores confían en que seguirá siendo para 2040, fecha final del horizonte de proyecciones, cuando la economía española se mantendría en el puesto 12, con un PIB estimado de 3,37 billones de dólares (2,86 billones de euros), justo por detrás de Italia, que perdería dos posiciones respecto del ranking de 2025, y precediendo a Corea del Sur.

México, que en 2025 sería la segunda mayor economía hispana del mundo, en el puesto 13 de la Liga Económica Mundial, con un PIB de 1,86 billones de dólares, no lograría rebasar a España por tamaño económico al final de las previsiones, puesto que el país azteca caería al puesto 15 para 2024, con una PIB proyectado de 3,27 billones de dólares (2,78 billones de euros).

Caída en el ranking

En las últimas dos décadas, España ha ido perdiendo peso gradualmente en la Liga Económica Mundial, ya que en el año 2003 llegó a ocupar la octava posición mundial y la novena en 2009, mientras que para 2010 -en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria- había bajado a la duodécima posición. Por otro lado, teniendo en cuenta el PIB per cápita, la clasificación sitúa a España en el puesto 33 en 2025, mientras que prevé que pierda cinco posiciones paulatinamente para situarse en la posición 38 para 2040.

Mientras, Argentina y Colombia -entre las economías de habla hispana- mantienen economías de tamaño medio comparadas globalmente, sin destacar entre los 20 principales, Perú ocupa posiciones aún menores y podría experimentar un ligero retroceso relativo en el ranking hacia finales de la década de 2030 si su ritmo de crecimiento es moderado respecto a otras economías emergentes.

A nivel global, Cebr mantiene en el primer lugar del ránking durante todo el periodo de análisis a la economía estadounidense, aunque advierte de que China, que ocupa durante el mismo tiempo la segunda posición, logrará dar el “sorpasso” en 2045, cuando en ediciones anteriores del estudio se había aplazado sin fecha este asalto. En este sentido, los autores señalan que esto respondería en mayor medida a la revisión a la baja de las perspectivas a largo plazo de EEUU, más que a una mejora estructural sustancial en el propio desempeño de China. Asimismo, la última edición de esta clasificación económica confirma el ascenso de la India, que este año acabará en quinta posición, pero que en 2026 adelantará un puesto al desbancar a Japón del cuarto lugar y para 2029 lograría arrebatar la tercera posición a Alemania, manteniendo ese tercer lugar al menos hasta 2040.

De tal modo, Alemania acabaría en cuarta posición mundial al final del horizonte de proyecciones, manteniéndose como la mayor economía del Viejo Continente, mientras que Japón pasará a ser la sexta economía mundial para 2040, frente a la cuarta posición estimada este año. En este sentido, Reino Unido lograría ganar un puesto con el paso de los años y para 2040 sería la quinta economía mundial, mientras que Francia logrará defender su séptima posición durante todo el horizonte de proyecciones, igual que Canadá como décima economía mundial, mientras que Rusia caerá del octavo lugar al decimosexto para 2040 e Italia bajará de la novena a la undécima posición.