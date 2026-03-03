España solicita el sexto pago de los fondos de recuperación

El Gobierno solicitó formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos. “Esta misma mañana se ha informado en la comisión del Plan de Recuperación, presidida por el presidente Pedro Sánchez, de que se ha solicitado el sexto pago”, informó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz destacó que se trata del penúltimo desembolso de los fondos europeos de recuperación y puso en valor que, con este paso, España “refuerza su liderazgo europeo al haber solicitado ya el 75% de los recursos totales disponibles para el país”. La petición incluirá en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos, una vez finalizadas las comprobaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión -69 correspondientes a transferencias no reembolsables y 9 de préstamos-.

El importe total en esta sexta solicitud en términos brutos asciende a 7.256 millones de euros. De esta cantidad, 6.205 millones corresponden a transferencias y 1.051 millones a préstamos. Con este trámite, España avanzaría en la recta final del Plan de Recuperación financiado con los fondos “Next Generation EU”, del que restan por percibir dos desembolsos: el sexto, cuya solicitud se formalizará ahora, y el séptimo y último tramo de cierre.

La intención ahora del Ejecutivo es que, junto con la solicitud del sexto desembolso, España pedirá también el pago de los fondos retenidos por la Comisión en el quinto desembolso, en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, al considerar que este objetivo ya se cumplió.