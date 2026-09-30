El euríbor escala al 3,24%: las hipotecas se encarecen hasta 1.160 euros al año

Las familias con hipotecas variables afrontan un nuevo encarecimiento de sus cuotas por la escalada del euríbor. A falta de un día para cerrar septiembre, el índice a 12 meses alcanza el 3,24%, un nivel que no registraba desde hace dos años, después de subir alrededor de un punto porcentual desde el comienzo de la guerra en Irán.

El impacto para los hogares será significativo. Una hipoteca media con un diferencial de euríbor más 0,75% y revisión anual este septiembre verá aumentar su cuota en unos 96 euros mensuales, aproximadamente 1.160 euros más al año.

En las hipotecas con revisión semestral, el incremento rondará los 63 euros mensuales, lo que supondrá unos 378 euros adicionales durante los siguientes seis meses.

Del 2,2% al 3,24% desde el inicio del conflicto

Antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el euríbor se situaba alrededor del 2,2%, próximo a los tipos oficiales del Banco Central Europeo (BCE), entonces en el 2%. Desde ese momento ha seguido una trayectoria ascendente hasta superar el 3,2%.

Este movimiento coincide con el aumento de los precios energéticos provocado por el cierre del estrecho de Ormuz, los ataques en el mar Rojo y las dificultades para el tráfico marítimo en Oriente Medio. La escasez de petróleo y gas ha presionado la inflación europea y el IPC de España ha rozado el 5% en septiembre.

El mercado anticipa más subidas de tipos del BCE

El euríbor refleja el interés medio al que se prestan dinero los principales bancos de la eurozona y cuenta también con un componente ligado a las expectativas del mercado.

Su evolución apunta a que los inversores descuentan nuevas subidas de los tipos de interés por parte del BCE durante los próximos meses. Actualmente, el mercado contempla que Fráncfort pueda elevar los tipos oficiales hasta el 3% de cara al verano.

Una subida de este calibre añadiría presión al coste de financiación de familias, empresas y administraciones. El incremento de aproximadamente un punto del euríbor en pocos meses ya se traduce en más intereses para las hipotecas variables y los créditos empresariales.

Gráfico

Consulta la evolución del euríbor en le siguiente gráfico.