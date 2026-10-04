Externa dispara su facturación y se marca superar los 90 millones de euros este año

Externa avanza hacia su objetivo de alcanzar los 100 millones de euros de facturación en 2027 con un fuerte crecimiento durante este ejercicio. La compañía especializada en gestión de personas prevé cerrar 2026 por encima de los 90 millones después de haber alcanzado los 73 millones el pasado año. La empresa reunió en el hotel Meliá Castilla de Madrid a su equipo directivo y comercial, encabezado por el CEO, Pastor López Docampo, y el director general, Fernando Berdugo, para analizar la evolución de la compañía y sus próximos objetivos.

Los datos presentados durante la convención reflejan que entre enero y julio la facturación creció un 34,66% respecto al mismo periodo de 2025 en España y un 37,8% en Portugal. Estas cifras representan un cumplimiento del 105% y del 109,7% de los objetivos previstos, respectivamente.

El crecimiento se enmarca en el Plan Estratégico 2023-2027, cuyo horizonte es alcanzar los 100 millones de euros. En 2025, Externa superó sus previsiones con 63,7 millones facturados en España y 8,9 millones en Portugal.

Inteligencia artificial y nuevas delegaciones

La compañía, dedicada a la gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal, externalización de servicios, selección y formación, señala que entre 2008 y 2025 mantuvo un ritmo de crecimiento del 31,48%, únicamente interrumpido en 2020 por el impacto de la pandemia.

De cara a los próximos años, Externa plantea captar nuevos profesionales, abrir delegaciones en zonas estratégicas, mejorar sus servicios y explorar nuevas vías de negocio.“Queremos avanzar captando nuevos talentos y a profesionales solventes, pero también mediante el crecimiento orgánico de la compañía”, explicó López Docampo.

Entre las prioridades también se encuentran la incorporación de mejoras tecnológicas y la aplicación de la inteligencia artificial a sus procesos, además de mejorar la rentabilidad de determinadas áreas y estudiar posibilidades de crecimiento inorgánico.

La empresa pretende igualmente potenciar el sector agroalimentario, que actualmente representa el 7,8% de su facturación en España. Externa fue creada en 2006, tiene su sede central en A Coruña y cuenta actualmente con 20 delegaciones repartidas por España. Su red se completa con las oficinas de Oporto y Lisboa de su filial portuguesa, WinWorking by Externa, desde las que también opera en otros mercados internacionales.