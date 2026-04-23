INFORME DE LA OCDE
Feijóo: “¿Qué hace Sánchez con el dinero de impuestos?”
INFORME DE LA OCDE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la OCDE también “avisa” de la subida de impuestos en España, después de que los españoles destinaran el 41,4% del salario bruto a impuestos y cotizaciones, frente al 35,1% de media. Por eso, se preguntó qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles.
En concreto, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una “cuña fiscal” media del 35,1% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe “Taxing Wages” publicado por el “think tank” de las economías avanzadas.
De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente. El presidente del PP se hizo eco de ese informe acerca de que los impuestos suben más que el salario real en España. “Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora también lo avisa la OCDE”, recalcó.
En este sentido, insistió en denunciar la subida impositiva que se produjo en España con el Ejecutivo de Sánchez. A su entender, se pagan “más impuestos que nunca” pero se reciben “peores servicios que nunca”. “¿Qué hace el Gobierno con el dinero de los españoles?”, se preguntó el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X. El PP recuperó la economía como baza electoral para atacar a Sánchez y lanzó este mes una campaña para denunciar públicamente el “saqueo fiscal” que, a su juicio, se produce con el Gobierno de Sánchez. El pasado 8 de abril, en un acto bajo del PP bajo el título “Pagas más, recibes menos”, Feijóo criticó ese “infierno fiscal y acusó a Sánchez de “crujir a impuestos a los españoles mientras “protege” al que “roba”, aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno.
El 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una “cuña fiscal” media del 35,1% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe “Taxing Wages” publicado por el “think tank” de las economías avanzadas.
De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente. Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.
Décimo puesto
La cuña fiscal de España se situó así en el décimo puesto de los 38 países de la OCDE, en un ranking encabezado por Bélgica, donde a los trabajadores solteros y sin hijos se les retiene el 52,5% de su salario bruto. De hecho, los belgas son los únicos que deben transferir a la Administración y la Seguridad Social una suma mayor de su salario bruto de la que reciben en neto.
Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,3%; Francia, con un 47,2%; Austria, con un 47,1%; Italia, con un 45,8%; y Eslovenia, con un 45,3%. Por contra, los países de la OCDE con las cuñas fiscales más bajas en 2025 fueron Colombia (0%), Chile (7,5%), Nueva Zelanda (20,8%) y México (21,7%). El informe de la OCDE desvela que la cuña fiscal del 41,4% soportada en el salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos en 2025 reflejó un peso del IRPF del 13,1% sobre el salario bruto, frente al 13,4% de la media de la OCDE. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23,4% y las abonadas por los trabajadores, un 5%.n
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