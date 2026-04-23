Feijóo: “¿Qué hace Sánchez con el dinero de impuestos?”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la OCDE también “avisa” de la subida de impuestos en España, después de que los españoles destinaran el 41,4% del salario bruto a impuestos y cotizaciones, frente al 35,1% de media. Por eso, se preguntó qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles.

En concreto, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una “cuña fiscal” media del 35,1% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe “Taxing Wages” publicado por el “think tank” de las economías avanzadas.

De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente. El presidente del PP se hizo eco de ese informe acerca de que los impuestos suben más que el salario real en España. “Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora también lo avisa la OCDE”, recalcó.

Denuncia la subida impositiva

En este sentido, insistió en denunciar la subida impositiva que se produjo en España con el Ejecutivo de Sánchez. A su entender, se pagan “más impuestos que nunca” pero se reciben “peores servicios que nunca”. “¿Qué hace el Gobierno con el dinero de los españoles?”, se preguntó el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X. El PP recuperó la economía como baza electoral para atacar a Sánchez y lanzó este mes una campaña para denunciar públicamente el “saqueo fiscal” que, a su juicio, se produce con el Gobierno de Sánchez. El pasado 8 de abril, en un acto bajo del PP bajo el título “Pagas más, recibes menos”, Feijóo criticó ese “infierno fiscal y acusó a Sánchez de “crujir a impuestos a los españoles mientras “protege” al que “roba”, aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno.