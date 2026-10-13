El FMI eleva al 2,5% el crecimiento de España en 2026, el mayor entre las grandes economías del euro

La economía española mantendrá este año y el próximo un ritmo de crecimiento superior al de las principales potencias de la zona euro. Así lo reflejan las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúan la expansión del PIB de España en el 2,5% en 2026 y en el 1,8% en 2027.

En su informe Perspectiva Económica Mundial, la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha revisado al alza en cuatro décimas su pronóstico para este año, después del crecimiento del 2,6% registrado en 2025. Para 2027 mantiene sin cambios su estimación del 1,8%.

La nueva previsión se acerca a la del Gobierno español, que espera un crecimiento del 2,6% este año, aunque mantiene una visión más optimista para 2027, con una expansión prevista del 2,2%.

España crecerá más del doble que la eurozona

El FMI vuelve a situar a España como la gran economía más dinámica del euro, con un crecimiento que supera ampliamente el 1,1% previsto para el conjunto de la zona euro en 2026. Las diferencias también son significativas respecto a Alemania, Francia e Italia.

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Pese a estas perspectivas favorables de crecimiento, el organismo advierte de que la inflación española alcanzará el 3,7% en 2026, siete décimas más de lo estimado en primavera y por encima del 3,1% previsto para la eurozona. Para 2027, el FMI espera una moderación de los precios hasta el 2,7%, ligeramente por debajo del 2,8% proyectado para el conjunto de la zona euro. En cuanto al empleo, la institución mantiene la tasa de paro en el 9,8% tanto este año como el próximo, frente al 10,5% de 2025. Aun así, seguirá por encima del promedio del 6,3% previsto para la eurozona.

La economía mundial resiste pese a la guerra en Oriente Próximo

En el ámbito internacional, el FMI ha elevado una décima su previsión de crecimiento mundial para 2026, hasta el 3,1%, mientras que mantiene el 3,4% para 2027. La inflación global se situará en el 4,7% y el 4,1%, respectivamente.

El organismo identifica dos grandes factores que están transformando la economía: las tensiones geopolíticas y el auge de la inteligencia artificial. La guerra en Oriente Próximo está provocando un encarecimiento de la energía y una mayor volatilidad de los mercados. Sin embargo, la reorganización de la producción petrolera, el aumento del suministro en otras regiones y la liberación de reservas han permitido amortiguar el impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz.

Según sus cálculos, estas medidas han limitado el efecto negativo neto sobre el crecimiento mundial a unas tres décimas porcentuales.

Por otra parte, la inversión vinculada a la inteligencia artificial ha impulsado la actividad y el comercio internacional, aunque el FMI advierte de que todavía está por comprobar si este crecimiento se traducirá en mejoras sostenidas de productividad.