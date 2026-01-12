GALICIA.-Rural.- El BNG apoya las reivindicaciones del sector primario contra el acuerdo UE-Mercosur: "Es lesivo para Galicia"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)
La diputada del BNG Noa Presas ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones del sector primario gallego contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que considera "lesivo" para el sector y también para los consumidores.
A preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes, Presas ha recordado que los nacionalistas llevaron a debate al pleno del Parlamento esta cuestión y que el PP "impidió con sus votos" el rechazo de la propuesta de Mercosur.
"Advertíamos de que iba a ser lesiva para las condiciones de nuestro país, pero también para el consumidor, ya que vamos a perder garantías", ha manifestado.
Por todo ello, ha subrayado que el BNG respalda las movilizaciones y ha instado a que este acuerdo "se paralice" y a que la Unión Europea "dé marcha atrás a esta cuestión" que, ha insistido, "va a ser muy lesiva para Galicia".
DEFENSA DE LA SOBERANÍA DE VENEZUELA
Por otro lado, cuestionada por la concentración de este sábado en Santiago en apoyo a la soberanía del pueblo venezolano, Noa Presas ha reivindicado que Galicia "dio una lección de dignidad y de solidaridad con todos los pueblos del mundo".
"Seguimos condenando la estrategia imperialista de Estados Unidos y defendiendo la soberanía de los pueblos. El avance de intervenciones ilegales no es la solución", ha aseverado.
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