El gasto medio en pensiones se situará en el 14% del PIB hasta 2050, un gasto equivalente a lo que ingresa el turismo en España

Saiz ha dejado el dato este lunes durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha acudido para informar de las previsiones del gasto en pensiones recogidas dentro del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS) referido al año 2025.

Así, Saiz ha explicado que el informe proyecta un aumento del gasto en pensiones hasta alcanzar el 15,3% del PIB en torno a 2050 debido a la jubilación de la generación del 'baby boom', para después moderarse progresivamente hasta converger en el 14,2% del PIB en 2070.

Según ha señalado, el gasto medio del 14% previsto para el periodo 2022-2050 es "sensiblemente inferior" al calculado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lo fija en el 14,6%, o el grupo de trabajo sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

La ministra ha asegurado que estas previsiones muestran que la reforma de pensiones está dando los resultados esperados tanto en términos de gasto como de ingresos, y ha defendido que el incremento previsto resulta compatible con las medidas adoptadas para reforzar la financiación del sistema y con la mejora registrada en el mercado laboral.

Asimismo, ha recordado que el último informe de la AIReF concluye que el gasto neto en pensiones se situará en el 13% del PIB de media entre 2022 y 2050, dos décimas menos que en la evaluación anterior y por debajo del umbral del 13,3% fijado en la cláusula de cierre de la reforma. Según Saiz, este resultado confirma que no es necesario activar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

En su intervención, la ministra ha reivindicado el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en 2020 y ha defendido que España ha pasado en los últimos años "de la incertidumbre a la previsibilidad" en materia de pensiones.

Entre los principales avances ha citado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la separación de las fuentes de financiación, la recuperación del Fondo de Reserva y el refuerzo de los ingresos mediante la elevación de las bases máximas de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cotización de solidaridad.

Saiz ha resaltado además la evolución del empleo como uno de los principales factores de sostenibilidad del sistema. En este sentido, ha señalado que España alcanzó en mayo un máximo histórico de más de 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y que la ratio entre cotizantes y pensionistas se encuentra en uno de sus mejores registros de los últimos años.

La recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se cifra en 11.000 millones de euros

Asimismo, Saiz, ha cifrado en 10.976 millones de euros la recaudación aportada por el MEI, una cotización adicional en la nómina vigente desde 2023 para garantizar el pago de futuras pensiones.

La responsable de Seguridad Social ha precisado que a finales de 2025 el mecanismo había contribuido con 10.976 millones de euros, al tiempo que ha defendido el MEI como un mecanismo que "fortalece el margen de respuesta del sistema" desde un principio de "solidaridad" con las generaciones futuras.

"Esa cifra no sólo tiene un valor contable, tiene un valor político e institucional porque demuestra que España ha optado por prepararse, por no mirar al reto demográfico con pasividad", ha apostillado.

Sin salir de ese mecanismo, Elma Saiz ha apuntado que la previsión para el 2026 apunta a que el MEI genere 5.298 millones este año, un 20% más que en 2025.

Al mismo tiempo, la ministra ha destacado que la cuota de solidaridad, una cuota impulsada para gravar la parte del salario que supere la base máxima de cotización, generará este año 567 millones de euros, un 42% más que el año anterior.