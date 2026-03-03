El Gobierno anuncia 100 millones para que empresas impulsen la soberanía digital europea

El Gobierno de España destinará 100 millones de euros para empresas españolas que impulsen proyectos de desarrollo de la soberanía digital europea en colaboración con compañías de otros países de la Unión Europea (UE), según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un desayuno junto a su homólogo alemán, Karsten Wildberger, en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026.

Este anuncio se enmarca en el IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEIAI), un proyecto importante de interés común europeo sobre IA que reúne iniciativas únicas y de alto impacto para Europa y que lidera el Gobierno alemán.

En concreto, su objetivo es desarrollar un ecosistema europeo de IA de nueva generación, fomentando la colaboración público-privada en toda la cadena de valor de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial.

"España está comprometida con la carrera europea por la IA. Pero no podemos correr solos. Europa necesita más cooperación y políticas orientadas al mercado único. El Gobierno y las empresas españolas quieren trabajar codo con codo con Alemania y otros Estados miembros para alcanzar los sueños digitales europeos", ha subrayado López durante el encuentro, organizado por la EU Champions Initiative.

El ministro ha abogado por que Alemania, tercera economía más grande del mundo, y España, la que más crece dentro de la OCDE, se alíen en la defensa de "un modelo europeo que combina innovación, regulación, competitividad y derechos digitales". "Tenemos el talento, la industria, los valores y la ambición para convertirnos en la vanguardia de la IA en Europa", ha destacado.

En el encuentro han participado representantes de grandes compañías españolas y alemanas como Telefónica, Indra, Santander, La Caixa, Iberia, Deutsche Telekom, Ericsson, Orange, SAP, Scwarz Grup (Lidl), Mastercard, Volkswagen y Nokia, así como startups de los dos países, entre ellas Multiverse Computing, Open Chip, Quilimanjaro, Sherpa AI, Zhappiens AI, OpenNebula, Applus+IDIADA, Shakers, Tucuvi y Quside.

Antes del encuentro, López ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que es una reunión "muy importante". "Desde luego que dentro del marco del 'Mobile', iniciativas como esta son muy importantes para Europa", ha señalado.

IPCEI de IA

España ha seleccionado nueve candidaturas para el IPCEI de IA que presentará a la Comisión Europea: Idiada, OpenNebula, Indra, Multiverse Computing, Telefónica, Openchip, Ideaded, Horse Powertrain y Semidynamics.

Estas compañías deberán ahora buscar socios en otros países miembros para escalar su proyecto y darle dimensión europea, con el fin de que resulte más competitivo frente a otras regiones del mundo.

Las empresas candidatas participarán los próximos 10 y 11 de marzo en Berlín en unas jornadas para identificar colaboraciones transfronterizas con otros participantes del IPCEI de IA procedentes de distintos países miembros de la UE.

En este contexto, López ha explicado que "al menos hay ya nueve empresas españolas que aspiran a estar dentro". "Se trata obviamente de ganar tamaño, ganar escala y consolidar una verdadera industria europea de la IA", ha comentado.

EU AI Champions Initiative

La EU AI Champions Initiative es una coalición paneuropea de empresas y capital privado creada para posicionar a Europa como líder global en IA y fortalecer su competitividad. Aunque no es una entidad oficial de la UE, mantiene un diálogo estrecho con sus instituciones.

Presentada formalmente en el AI Summit del año pasado en París, agrupa a más de 110 empresas, desde startups hasta grandes conglomerados industriales, y cuenta con un grupo inversor privado liderado por General Catalyst que moviliza 150.000 millones de euros para los próximos cinco años.