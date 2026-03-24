El Gobierno cede ante Junts y asegura el decreto anticrisis

El PSOE tiene previsto apoyar esta semana en el Pleno del Congreso varios puntos de una iniciativa de Junts para rebajar impuestos a trabajadores y pequeñas empresas, entre ellos el que insta al Gobierno a aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que los de Carles Puigdemont pidieron al Gobierno a cambio de votar a favor mañana del decreto ley de medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista, Patxi López, reconoció que esa directiva europea se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español y recordó que el PSOE también tiene una propuesta en ese sentido que registró a través de una enmienda a una ley en tramitación parlamentaria. El dirigente socialista dio a entender que la proposición no de ley de Junts se votará por puntos y que su grupo está abierto a apoyar varios de los 24 que componen el texto de los independentistas catalanes, pero que rechazará los que no comparta. “Estamos valorándolo y hablando, son 24 puntos y en algunos coincidimos, así que es posible que haya unos cuantos que se puedan aprobar”, indicó.

Buscan apoyo unánime

El Gobierno confió en que el real decreto de medidas aprobado el viernes pasado para hacer frente al impacto económico del conflicto bélico en Oriente Próximo cuente con el “apoyo unánime” en el Congreso de los Diputados para su convalidación, dado que sus “positivos” efectos ya se están notando. “Lo que esperamos el jueves es un apoyo unánime a las medidas, además teniendo en cuenta que los ciudadanos están viendo ya, en su día a día, el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible”, afirmó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, vinculó ayer el apoyo de Junts al decreto anticrisis a que el Gobierno incluya esa medida. “El jueves simplemente deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, estos que dan servicios personales, tengan algo más de aire en este momento”, dijo en una entrevista en TV3. Nogueras explicó que esta es una directiva europea y que España es “el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les llevó a los juzgados”.