Gráfico | La compraventa de viviendas cae un 1,8% en abril y suma cuatro meses de bajadas

Torre de viviendas en construcción en el barrio de O Polvorín.

La compraventa de viviendas volvió a caer en abril de 2026, con un descenso del 1,8% interanual, hasta un total de 53.241 operaciones como se refleja en el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del cuarto mes consecutivo de bajadas en el mercado inmobiliario español.

Este dato sitúa el volumen de transacciones en su nivel más bajo desde agosto de 2025, confirmando la tendencia de enfriamiento del sector residencial en el arranque del año.

La vivienda usada, principal responsable del descenso

El retroceso del mercado se explica principalmente por la vivienda de segunda mano, que cayó un 2,4% interanual, con 41.783 operaciones. Este segmento acumula ya varios meses de debilidad y sigue tirando a la baja el conjunto del mercado.

Por su parte, la vivienda nueva rompe la tendencia negativa y sube un 0,6%, hasta 11.458 compraventas, aunque su peso no es suficiente para compensar la caída del mercado general.

El mercado inmobiliario encadena así cuatro meses consecutivos de descensos tras las caídas registradas en enero (-5%), febrero (-0,5%) y marzo (-2,2%). En el acumulado del año, la compraventa de viviendas registra un descenso del 2,4%.

El 93,8% de las operaciones correspondieron a vivienda libre, que bajó un 1% interanual. La vivienda protegida, por su parte, cayó con más fuerza, un 12,3%, reflejando una menor actividad en este segmento.

El comportamiento del sector confirma una fase de ajuste tras los fuertes volúmenes de actividad de años anteriores, con un mercado condicionado por los precios elevados, la financiación más restrictiva y una demanda que empieza a moderarse.