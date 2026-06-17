Galicia elevará hasta los 45 años la edad para acceder a los avales de la Xunta para comprar una vivienda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este miércoles que el Gobierno gallego ampliará hasta los 45 años la edad máxima para acceder al programa autonómico de avales destinado a facilitar la compra de vivienda. Hasta ahora, el límite estaba fijado en los 36 años.

La medida entrará en vigor en la próxima convocatoria del programa, prevista para 2027, y busca facilitar el acceso a una hipoteca a personas que no disponen de los ahorros necesarios para afrontar la entrada inicial exigida por las entidades financieras. A través de esta línea de ayudas, la Xunta avala hasta un 20% del precio de la vivienda, permitiendo que los beneficiarios puedan acceder a una financiación de hasta el 100% del valor del inmueble.

El anuncio fue realizado durante la sesión de control celebrada en el Parlamento de Galicia, donde Rueda defendió las políticas de vivienda impulsadas por su Ejecutivo. El presidente gallego aseguró que uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda es precisamente el desembolso inicial que exigen los bancos para conceder una hipoteca.

Durante el debate, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó al Gobierno autonómico por realizar “propaganda” en materia de vivienda y reclamó que se refuerce la protección permanente de la vivienda pública para evitar procesos de especulación.

Rueda respondió que la Xunta ya modificó la normativa a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos para garantizar la protección permanente de la vivienda pública. Además, defendió que la vivienda constituye una de las prioridades de su Ejecutivo y destacó medidas como el desarrollo de suelo para la construcción de 20.000 viviendas protegidas, ayudas de hasta 20.000 euros para la compra de vivienda protegida y el objetivo de duplicar el parque público residencial durante esta legislatura.

El mandatario autonómico reiteró también el compromiso de alcanzar las 8.000 viviendas públicas en 2028 y llegar a las 10.000 en 2030, al tiempo que acusó al Gobierno central de realizar anuncios que, a su juicio, no se traducen en resultados efectivos.

La ampliación de la edad para acceder a los avales supone uno de los principales cambios en la política autonómica de vivienda y pretende dar respuesta a las dificultades que siguen encontrando numerosos gallegos para acceder a la compra de una vivienda en un contexto marcado por el incremento de los precios y las exigencias de financiación.