Gráfico | La compraventa de viviendas cae un 7,6% y el mercado inmobiliario empieza a perder impulso
LOS PRECIOS EN MÁXIMOS
El encarecimiento de la vivienda y la menor rentabilidad enfrían las operaciones, mientras las hipotecas registran su primera caída tras casi dos años de crecimiento
El mercado inmobiliario español comienza a perder impulso. La compraventa de viviendas cayó un 7,6% en mayo respecto al mismo mes de 2025, encadenando cinco meses consecutivos de descensos, según el Colegio de Registradores.
En total, se registraron algo más de 61.000 operaciones de compraventa de viviendas, mientras que las hipotecas descendieron un 0,5%, su primera caída tras 23 meses de crecimiento continuado.
Pese al menor dinamismo, los precios siguen subiendo. El coste medio de la vivienda alcanzó los 2.041 euros por metro cuadrado, un 12% más que hace un año. Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta ya, de media, 183.690 euros, unos 20.000 euros más que en 2025.
Los expertos apuntan que el mercado entra en una fase de estabilización, aunque advierten de que la escasez de oferta seguirá manteniendo la presión sobre los precios y dificultando el acceso a la vivienda.
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