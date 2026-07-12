CRISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO
O Carballiño impulsa medio centenar de viviendas públicas
CRISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos que afronta España en la actualidad, y O Carballiño no es ajeno a sus efectos.
La dificultad para encontrar un hogar, el aumento de los precios del mercado inmobiliario y el elevado número de inmuebles vacíos evidencian una situación cada vez más preocupante. Ante esta realidad, el Concello del municipio ha adquirido un solar de 2.211 metros cuadrados sobre el que se promoverá la construcción de medio centenar de viviendas de promoción pública. El precio de la adquisición fue de 48.960 euros, más IVA.
La parcela, situada en el conocido como barrio del Cornuval o Canteiros, cuenta con fachada a la rúa dos Carboeiros y a la avenida de Pontevedra (N-541) y una edificabilidad de bajo más cinco alturas, aunque actualmente alberga una construcción de unos 70 metros cuadrados.
Según consta en la resolución de alcaldía suscrita por el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro, la compra se justificó por la falta de otros suelos con características similares que permitieran atender a una necesidad patente en la localidad y en otros concellos: facilitar el acceso a la vivienda. Se trata de un “espazo idóneo”, como lo define Castro, “para desenvolver unha promoción pública de vivendas nunha zona ben comunicada e con todos os servizos”, y dar el primer impulso a una iniciativa largamente esperada.
El siguiente paso en este proyecto será la cesión del terreno a la Xunta de Galicia para que pueda ejecutarse la actuación y avanzar en la construcción de las primeras viviendas de promoción pública previstas. Así, la operación se enmarca en una de las prioridades del actual Gobierno local, la de “crear oportunidades para que a xente poida vivir no Carballiño”, como defendió el propio alcalde.
Para Castro, esta actuación permite avanzar en dos de los principales objetivos del Concello en este marco. El primero es incrementar el parque público de la vivienda para facilitar que personas y familias con ingresos limitados puedan acceder a un hogar en condiciones dignas. El segundo pasa por reforzar la cohesión social y favorecer el asentamiento de la población con criterios de sostenibilidad.
Se trata de la primera promoción completa de viviendas de promoción pública de nueva planta que impulsará O Carballiño desde hace más de dos décadas. Las últimas construcciones de estas características se remontan a la década de los 90 y principios de los 2000 en la Avenida de Compostela, por lo que el proyecto supone un punto de inflexión tras años sin nuevas iniciativas residenciales de este tipo. Desde el Concello destacaron que esta actuación permitirá poner fin a un parón prolongado que, según explicó el alcalde, se debía “precisamente por non dispoñer no noso patrimonio público de solares equivalentes” al adquirido recientemente.
Esta actuación estratégica se llevará a cabo en un terreno que reúne las condiciones necesarias para levantar un edificio según los criterios de ordenación racional del territorio que, en el futuro, contará con alrededor de medio centenar de viviendas de promoción pública, dando respuesta a la elevada demanda existente y facilitando el acceso a quienes actualmente encuentran dificultades para adquirir un inmueble en la localidad.
Además de mejorar estos aspectos, Castro subrayó que la actuación tendrá un efecto positivo sobre el desarrollo urbano del municipio.
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