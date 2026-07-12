O Carballiño impulsa medio centenar de viviendas públicas

El alcalde en funciones de O Carballiño muestra el solar para la construcción de vivienda pública.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos que afronta España en la actualidad, y O Carballiño no es ajeno a sus efectos.

La dificultad para encontrar un hogar, el aumento de los precios del mercado inmobiliario y el elevado número de inmuebles vacíos evidencian una situación cada vez más preocupante. Ante esta realidad, el Concello del municipio ha adquirido un solar de 2.211 metros cuadrados sobre el que se promoverá la construcción de medio centenar de viviendas de promoción pública. El precio de la adquisición fue de 48.960 euros, más IVA.

La parcela, situada en el conocido como barrio del Cornuval o Canteiros, cuenta con fachada a la rúa dos Carboeiros y a la avenida de Pontevedra (N-541) y una edificabilidad de bajo más cinco alturas, aunque actualmente alberga una construcción de unos 70 metros cuadrados.

Se procederá a la cesión de la parcela a la Xunta para iniciar el proyecto y empezar la construcción del edificio

Según consta en la resolución de alcaldía suscrita por el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro, la compra se justificó por la falta de otros suelos con características similares que permitieran atender a una necesidad patente en la localidad y en otros concellos: facilitar el acceso a la vivienda. Se trata de un “espazo idóneo”, como lo define Castro, “para desenvolver unha promoción pública de vivendas nunha zona ben comunicada e con todos os servizos”, y dar el primer impulso a una iniciativa largamente esperada.

Cesión del terreno

El siguiente paso en este proyecto será la cesión del terreno a la Xunta de Galicia para que pueda ejecutarse la actuación y avanzar en la construcción de las primeras viviendas de promoción pública previstas. Así, la operación se enmarca en una de las prioridades del actual Gobierno local, la de “crear oportunidades para que a xente poida vivir no Carballiño”, como defendió el propio alcalde.

Para Castro, esta actuación permite avanzar en dos de los principales objetivos del Concello en este marco. El primero es incrementar el parque público de la vivienda para facilitar que personas y familias con ingresos limitados puedan acceder a un hogar en condiciones dignas. El segundo pasa por reforzar la cohesión social y favorecer el asentamiento de la población con criterios de sostenibilidad.