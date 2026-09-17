Gráfico | El coste laboral de las empresas gallegas aumenta un 2,8% en el segundo trimestre

El coste laboral de las empresas gallegas alcanzó los 2.963,05 euros por trabajador y mes durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra incluye tanto los salarios como las cotizaciones sociales y se mantiene por debajo de la media española, que se situó en 3.388,15 euros, según los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del coste laboral gallego, 2.174,28 euros corresponden al coste salarial, un 2,9% más que un año antes, mientras que los otros costes asumidos por las empresas ascendieron a 788,77 euros, con un crecimiento del 2,7%.

El coste por hora efectiva de trabajo se situó en 23,29 euros en Galicia, un 4,3% más en términos interanuales. De esta cantidad, 17,09 euros corresponden al coste salarial y 6,20 euros al resto de costes.

22 trimestres de subidas

La evolución gallega se enmarca en una tendencia de incremento continuado del coste laboral en España. En el conjunto del país, las empresas pagaron una media de 3.388,15 euros por trabajador y mes, un 4% más que un año antes y el nivel más elevado para un segundo trimestre desde que comenzó la serie en 2000. El incremento encadena además 22 trimestres consecutivos al alza.

En España, el coste salarial alcanzó los 2.512,68 euros, también un 4% más, mientras que los otros costes crecieron un 4,2%, hasta los 875,47 euros. Por sectores, la construcción registró el mayor incremento, del 5%, seguida de los servicios, con un 4,4%, y la industria, con un 2,3%.

Por actividades, los mayores aumentos se produjeron en educación, con un 8,8%, y actividades inmobiliarias, con un 8,3%, mientras que el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado fue la única actividad en la que descendió el coste laboral, un 9,9%.

Menos vacantes en Galicia

El aumento del coste laboral coincide con una reducción de las vacantes de empleo en Galicia. Las empresas de diez o más asalariados tenían 11.779 puestos sin cubrir durante el segundo trimestre, un 18,5% menos que un año antes.

De esas vacantes, 2.608 requerían titulaciones superiores vinculadas a áreas STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que representa el 22,1% del total.

La mayoría de las empresas gallegas, no obstante, no tenía intención de ampliar sus plantillas. El 80,11% aseguró no disponer de puestos vacantes y, entre las que no buscaban trabajadores, el motivo más señalado fue que la demanda existente no hacía necesario aumentar la plantilla.

Además, el 26,7% de las empresas apuntó al elevado coste laboral asociado a contratar nuevos trabajadores como una de las razones para no ampliar personal.