Funcas eleva su previsión del PIB para el 2026 hasta el 2,5%

El panel de Funcas elevó dos décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2026, hasta el 2,5%, y mantuvo en el 2% su proyección de cara al próximo año. La mejora del PIB para 2026 responde a la evolución más favorable de lo esperado de la economía española en el segundo trimestre del año y, en menor medida, de una ligera subida de la previsión para el tercer trimestre, hasta el 0,5%. Según las estimaciones publicadas este miércoles por los expertos, la demanda nacional aportará 2,9 puntos porcentuales -dos décimas más que en la anterior estimación-, mientras que el sector exterior restará cuatro décimas.

En 2027, la economía crecerá un 2%, sin cambios respecto al panel de julio. En cuanto a la composición del crecimiento, la aportación de la demanda nacional será de 2,2 puntos porcentuales -una décima más respecto al anterior panel- y el sector exterior detraerá dos décimas. Todos los componentes de la demanda nacional (consumo privado, consumo público e inversión) registrarán crecimientos menores que los de 2026. La tasa de crecimiento intertrimestral del PIB se situaría en torno al 0,5% en los tres primeros trimestres y se desaceleraría al 0,4% en el último.

En cuanto a la inflación, la estimación para la tasa media anual de 2026 es del 3,4% para la general y del 2,9% para la subyacente, dos décimas más para ambas que lo esperado en julio. Para 2027 la previsión también se revisa al alza hasta el 2,5% para la general y el 2,6% para la subyacente. De su lado, el panel espera que el empleo crezca en 2026 un 2,2% en tasa interanual, y un 1,7% en 2027, dos décimas más que en el anterior consenso en ambos casos. La tasa de paro se situaría en el 9,9% de media anual este año y bajaría al 9,6% en 2027.

Previsiones para 2026. | FUNCAS

Al igual que en el panel de julio, el consenso espera un aumento del déficit público hasta el 2,5% del PIB este año, mientras que en 2027 el saldo negativo de las cuentas públicas bajaría al 2,3%. El deterioro del contexto internacional, y su impacto en la inflación y en la política monetaria, provocaron que el euríbor a un año se sitúe por encima del 3,2%, medio punto más que en el anterior panel. Los analistas esperan una cierta moderación en los próximos meses, de modo que el euríbor cerraría el año en el entorno del 2,7%.

En este contexto, la subida de la rentabilidad de los bonos refleja la preocupación de los mercados por los niveles de déficit públicos en las economías avanzadas. El panel espera que las presiones persistan, por lo que la rentabilidad del bono español a 10 años se aproximaría al 3,5% al final del periodo de previsión.