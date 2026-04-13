Gráfico | La creación de empresas en Ourense registra su mejor febrero en ocho años tras dispararse un 10%

La creación de sociedades mercantiles en Ourense alcanzó las 41 nuevas empresas en este último febrero, un 10% más en comparación con el mismo mes de 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra sitúa a la provincia dentro de la dinámica general de crecimiento empresarial registrada en el conjunto del país durante el mes.

Creación de Sociedades Mercantiles en Ourense en el mes de febrero. | Porcentual

Tras alcanzar esta cifra, la provincia supera sus últimos datos en el segundo mes del año desde 2018, siendo el único febrero en superar las 40 nuevas sociedades mercantiles desde entonces. Además, este febrero se sitúa entre los cinco mejores de los últimos 15 años, solo por detrás de las 53 de 2016, las 44 de 2017 y las 45 de 2013.

En el contexto gallego, Ourense representa una parte más reducida del total de constituciones, por detrás de provincias como A Coruña y Pontevedra, que concentran la mayor actividad emprendedora. Aun así, la provincia mantiene una evolución estable en la creación de nuevas sociedades, en línea con la tendencia positiva observada en los últimos meses.

Se dispara en Galicia con un 24,8%

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en Galicia en febrero se situó en 473, lo que supone un 24,8% más respecto al mismo mes de 2025. Sin embargo, este dato queda por debajo del incremento del 45% registrado a nivel nacional, con 12.684 nuevas compañías.

Además, el capital desembolsado en Galicia superó los 16,1 millones de euros, un 5% menos que en febrero del año pasado, mientras que en toda España fue de más de 518 millones, un 15,2% más. Por su parte, hasta 111 compañías gallegas aumentaron su capital, un 5,7% más y 31 lo redujeron, con una caída del 6%.

El INE también recoge que hasta 166 sociedades se disolvieron en Galicia en febrero, un 11,7% menos que las 188 que lo hicieron en el segundo mes del ejercicio previo.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 45% en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 12.684 empresas, su cifra más elevada en un mes de febrero desde el año 2007, siempre según datos del INE.

Con el repunte de febrero, la constitución de empresas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales. El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades aumentó un 16,8%, hasta los 533,7 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 42.083 euros, bajó un 19,5% en relación a febrero de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en febrero se disolvieron 2.544 empresas, cifra un 0,6% inferior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 91 sociedades cada día del mes de febrero.