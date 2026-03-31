Gráfico | La deuda de Galicia sube levemente, pero su peso sobre el PIB cae

La deuda de Galicia cerró 2025 en 12.010 millones de euros, 74 millones más que en 2024 (+0,6%), según datos del Banco de España. Sin embargo, su peso sobre el PIB bajó al 13,9%, siete décimas menos que un año antes, marcando el menor nivel relativo desde 2011.

Aunque la ratio gallega supera el umbral del 13% establecido en la Ley de Estabilidad, está seis puntos por debajo de la media autonómica (20,2%). Solo cinco comunidades tienen menor endeudamiento relativo: Navarra, Canarias, Madrid, País Vasco y Asturias.

El incremento de Galicia es moderado frente al endeudamiento total de las comunidades, que alcanzó 341.642 millones de euros en 2025 (+1,7% interanual), con los mayores niveles relativos en Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña.

A nivel nacional, la deuda pública cerró el año en 1,698 billones de euros (100,7% del PIB), registrando el nivel más bajo desde 2020 en relación al PIB.