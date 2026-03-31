Gráfico | La guerra de Irán encarece las hipotecas tras dos años de alivio

La guerra en Irán ya comienza a tener efectos en la economía europea, y uno de los primeros sectores afectados es el hipotecario. Por primera vez desde 2024, el Euríbor, principal indicador con el que se revisan las hipotecas a tipo variable, se sitúa por encima del valor del año anterior, lo que supondrá un aumento en las cuotas de quienes revisen su préstamo este mes.

Según los datos provisionales de marzo, el Euríbor registra una media del 2,53%, frente al 2,22% de febrero, lo que supone un incremento mensual de 0,31 puntos, el mayor desde enero de 2023. Comparado con marzo de 2025, cuando se situó en 2,40%, el índice también refleja un aumento, lo que encarecerá las hipotecas tras dos años de estabilidad o descenso.

En términos prácticos, una hipoteca de 180.000 euros a 30 años con un diferencial del 1% verá su cuota mensual aumentar en 12 euros, lo que equivale a 144 euros anuales. Además, en las últimas jornadas, el Euríbor ha llegado a rozar el 3%, impulsado por la incertidumbre sobre el impacto de la guerra en los precios energéticos y, por extensión, en la inflación.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado que la entidad está dispuesta a realizar “algún ajuste de tipos” si el conflicto en Oriente Próximo amenaza la estabilidad de precios en la zona euro.

Para los expertos, este repunte confirma un cambio de tendencia en las hipotecas variables, poniendo fin al periodo de alivio que vivieron los hipotecados tras la estabilización de 2024 y 2025, y recordando los efectos del conflicto de Ucrania en 2022, que provocó subidas de más de cuatro puntos porcentuales en apenas año y medio.