Gráfico | La economía española acelera y crece un 0,7% en el segundo trimestre de 2026

El PIB acelera su crecimiento al 0,7% en el segundo trimestre por el tirón del consumo y la inversión

El Producto Interior Bruto (PIB) de España aumentó un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el trimestre anterior, mientras que el crecimiento respecto al mismo periodo de 2025 se situó en el 2,6%, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este avance, que coincide con el adelantado por Estadística a finales de julio, la economía española acumula 24 trimestres consecutivos con tasas intertrimestrales positivas.

La demanda nacional aportó 1,1 puntos al crecimiento trimestral del PIB, mientras que la demanda externa tuvo una contribución negativa de medio punto.

El consumo de los hogares crece un 1,2%

El consumo y la inversión fueron los principales motores de la actividad durante el segundo trimestre. El gasto de los hogares avanzó un 1,2% respecto al trimestre anterior, nueve décimas más, mientras que la inversión aumentó un 1,4%, cuatro décimas por encima del crecimiento registrado entre enero y marzo.

Dentro de la inversión, la destinada a vivienda y construcción creció un 0,5%, mientras que la relacionada con productos de propiedad intelectual aumentó un 3%. El gasto público, por su parte, mantuvo un incremento trimestral del 0,5%.

En el sector exterior, las exportaciones aumentaron un 1% y las importaciones un 2,6%. El mayor avance de estas últimas explica la aportación negativa de la demanda externa.

El PIB aumenta un 2,6% respecto a 2025

En términos interanuales, la economía española creció un 2,6% durante el segundo trimestre, una décima menos de lo adelantado inicialmente por el INE. La cifra coincide con la del primer trimestre después de que Estadística haya revisado también una décima a la baja el dato correspondiente a los tres primeros meses del año.

España encadena así 21 trimestres consecutivos de crecimiento interanual. La demanda nacional aportó 3,5 puntos al avance del PIB, mientras que la demanda externa restó nueve décimas.

El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual hasta el 3,5%, cinco décimas más que durante el primer trimestre.

El Gobierno mantiene su previsión del 2,6% para 2026

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado la "fortaleza" de la demanda interna y ha vinculado el comportamiento del consumo con la "solidez" del mercado laboral.

Según Economía, el crecimiento acumulado en lo que va de año alcanza el 2,2%, una evolución que considera favorable para cumplir su previsión de que la economía española cierre 2026 con un crecimiento del 2,6%.

"España sigue liderando entre las grandes economías avanzadas, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por la incertidumbre internacional", ha señalado el Ministerio.