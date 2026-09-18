Gráfico | El INE rebaja el crecimiento del PIB de España de 2025 al 2,6%

El PIB español alcanzó en 2025 un nuevo máximo de 1,69 billones de euros, aunque su crecimiento se revisó a la baja hasta el 2,6%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado a la baja el crecimiento de la economía española en 2025, hasta el 2,6%, dos décimas menos de lo estimado inicialmente. Al mismo tiempo, el organismo ha corregido al alza el dato de 2024, cuyo PIB creció un 3,7%, dos décimas más de lo calculado anteriormente. El crecimiento de 2023 también se ha revisado, en este caso una décima a la baja, hasta el 2,4%.

La actualización forma parte de la revisión ordinaria de la Contabilidad Nacional que realiza el INE sobre los tres últimos ejercicios. Para 2025, el organismo ha incorporado nueva información procedente, entre otras fuentes, de la Encuesta de Presupuestos Familiares, las cuentas de la agricultura, el comercio exterior y las Administraciones Públicas, además de registros administrativos de cerca de 1,35 millones de empresas.

El PIB supera los 1,69 billones de euros

Pese a la rebaja del crecimiento real, el valor del PIB a precios corrientes alcanzó en 2025 un nuevo máximo de 1.690.012 millones de euros, unos 2.860 millones más que la estimación anterior y casi 92.000 millones por encima del registrado en 2024. El incremento nominal interanual se sitúa así en el 5,7%.

La revisión también modifica la composición del crecimiento. La demanda interna aportó 3,4 puntos, una décima menos de lo calculado anteriormente, mientras que la demanda externa restó 0,8 puntos al crecimiento, también una décima más de lo estimado.

Dentro de la demanda, el consumo de los hogares avanzó un 3,1%, frente al 3,4% que había calculado inicialmente el INE. La formación bruta de capital, por el contrario, creció un 6%, dos décimas más de lo estimado. Las exportaciones aumentaron un 2,4%, frente al 2,6% de la estimación anterior, mientras que las importaciones crecieron un 5,8%.

La revisión deja así una fotografía ligeramente diferente de la evolución de la economía española: 2025 registró un crecimiento menor del previsto, mientras que 2024 tuvo un comportamiento mejor de lo calculado.

El INE volverá a revisar los datos de 2024 y 2025 el próximo año junto con la primera estimación de 2026. Además, el organismo ha anunciado un recálculo extraordinario derivado, principalmente, de la incorporación de nuevas fuentes de información y cambios metodológicos.