Gráfico | La electricidad marca la inflación mientras el IPC aún no refleja el impacto de la guerra

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en febrero en el 2,3 %, la misma cifra registrada en enero. La evolución de los precios estuvo marcada principalmente por el comportamiento de la electricidad, uno de los factores con mayor impacto en la inflación, aunque este indicador todavía no recoge posibles efectos derivados de la guerra.

El grupo que más influyó en la moderación de la inflación fue Vivienda, cuya tasa anual se situó en el 1,9 %, ocho puntos por debajo de la registrada el mes anterior. Esta caída se explica por el descenso del precio de la electricidad, que en febrero del año pasado había experimentado una subida.

En el lado contrario, algunos sectores ejercieron presión al alza sobre el índice general. Entre ellos destaca el grupo de Restaurantes y servicios de alojamiento, cuya tasa anual aumentó tres décimas hasta el 4,8 %, impulsada por el encarecimiento de los servicios de restauración y del alojamiento turístico respecto al mismo mes del año anterior.

También registró una subida el grupo de Alimentación y bebidas no alcohólicas, que alcanzó una tasa anual del 3,2 %, dos décimas más que en enero. Esta evolución se debió principalmente a la estabilidad de los precios de aceites y grasas y del pescado y marisco, frente a las bajadas que se habían producido en febrero del año pasado.

En conjunto, el IPC mantiene una evolución estable en el arranque del año, con la energía —y especialmente la electricidad— como el elemento con mayor impacto en la evolución de los precios. Sin embargo, los datos de febrero todavía no reflejan posibles repercusiones económicas vinculadas a la guerra, que podrían influir en los precios en los próximos meses.