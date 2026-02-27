Gráfico | El Euríbor de febrero baja respecto al año pasado: las hipotecas variables pagarán menos
LA MEDIA PROVISIONAL EN UN 2,221%
El Euríbor de febrero registra una ligera bajada respecto al mismo mes del año pasado, lo que se traduce en un respiro para las hipotecas variables. La media provisional del indicador se sitúa en el 2,221%
El Euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables en España, experimenta en febrero de 2026 un descenso respecto al mismo mes del año anterior. Esta tendencia tendrá un impacto directo en las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios ligados al indicador.
La media de febrero de 2026 queda en el 2,221%. Se trata aún de una media provisional del euríbor de este viernes 27, tras la 19ª jornada de cotización. Comparado con febrero del año pasado, donde la media mensual se situó en el 2,407%, esta cifra supone una variación de -0,186 puntos.
Sin embargo, comparado con el Euríbor de hace 6 meses (agosto de 2025), cuando la media se quedó en el 2,114%, ha subido 0,107 puntos. Es decir, la media de febrero 2026 es más baja que hace un año, pero más alta que hace 6 meses.
Esto significa que las hipotecas variables bajan ligeramente respecto al año pasado, pero han subido un poco respecto al último semestre.
