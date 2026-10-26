REPUNTE DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Gráfico | Las hipotecas sobre viviendas alcanzan su cifra más alta en agosto desde 2022
REPUNTE DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España volvió a crecer en agosto. Los registros de la propiedad contabilizaron 33.841 préstamos, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más elevada para un agosto desde 2022, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este incremento supone la vuelta a los avances interanuales después de que en julio la firma de hipotecas registrase un descenso del 3,5%. El importe medio de los préstamos también aumentó, un 7,7%, hasta situarse en 181.285 euros. Por su parte, el capital total prestado creció un 10,2%, hasta superar los 6.134 millones de euros.
El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en agosto el 3,08%, su nivel más alto desde enero de 2025. Es el segundo mes consecutivo por encima del 3%, después del 3,01% registrado en julio. El plazo medio de amortización se situó en 26 años.
El 64,1% de los préstamos se firmó a tipo fijo, frente al 35,9% a tipo variable. El interés medio inicial fue del 3,16% en las hipotecas fijas y del 2,95% en las variables.
Pese al avance interanual, la comparación mensual refleja un retroceso. En agosto, el número de hipotecas sobre viviendas cayó un 22% respecto a julio, mientras que el capital prestado descendió un 21,8%. En cambio, el importe medio de los préstamos aumentó un 0,3%.
En el acumulado de los ocho primeros meses del año, la firma de hipotecas sobre viviendas creció un 5,1% respecto al mismo periodo de 2025. El capital prestado aumentó un 15,2% y el importe medio de los préstamos concedidos, un 9,6%.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REPUNTE DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Gráfico | Las hipotecas sobre viviendas alcanzan su cifra más alta en agosto desde 2022
ESTE MIÉRCOLES
El campo español conducirá sus tractores hasta Madrid
expansión empresas
Cosentino entra en los mercados comerciales de Kazajistán y Kirguistán
Lo último
FIESTAS DE LA SANTINA
El Centro Asturiano de A Coruña celebra las fiestas de Covadonga y el Día del Desarme