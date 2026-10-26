Gráfico | Las hipotecas sobre viviendas alcanzan su cifra más alta en agosto desde 2022

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España volvió a crecer en agosto. Los registros de la propiedad contabilizaron 33.841 préstamos, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más elevada para un agosto desde 2022, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento supone la vuelta a los avances interanuales después de que en julio la firma de hipotecas registrase un descenso del 3,5%. El importe medio de los préstamos también aumentó, un 7,7%, hasta situarse en 181.285 euros. Por su parte, el capital total prestado creció un 10,2%, hasta superar los 6.134 millones de euros.

El interés medio sube al 3,08%

El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en agosto el 3,08%, su nivel más alto desde enero de 2025. Es el segundo mes consecutivo por encima del 3%, después del 3,01% registrado en julio. El plazo medio de amortización se situó en 26 años.

El 64,1% de los préstamos se firmó a tipo fijo, frente al 35,9% a tipo variable. El interés medio inicial fue del 3,16% en las hipotecas fijas y del 2,95% en las variables.

Pese al avance interanual, la comparación mensual refleja un retroceso. En agosto, el número de hipotecas sobre viviendas cayó un 22% respecto a julio, mientras que el capital prestado descendió un 21,8%. En cambio, el importe medio de los préstamos aumentó un 0,3%.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, la firma de hipotecas sobre viviendas creció un 5,1% respecto al mismo periodo de 2025. El capital prestado aumentó un 15,2% y el importe medio de los préstamos concedidos, un 9,6%.