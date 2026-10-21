La inversión inmobiliaria en España, en cifras récord

Los nueve primeros meses del año han sido los mejores de la serie histórica para la inversión inmobiliaria en España. En ese período, las compraventas han alcanzado una cuantía de 16.383 millones de euros, lo que implica un aumento en comparación con el negocio cerrado entre enero y septiembre de 2025 de un 25%.

El principal destino del capital ha sido el sector living, que se ha hecho con más de un tercio (un 36%) de la inversión total, según los datos de CBRE, la empresa de servicios e inversiones inmobiliarias más grande del mundo, que destaca que las operaciones corporativas han aumentado un 33% al pasar de una media de 2.100 millones de euros durante los cinco últimos años a escalar hasta los 2.800 millones. Con todo, el segundo puesto lo ocupan los hoteles, con ejecuciones por más de 2.900 millones de euros que suponen el 18% de la cuantía total gracias a las importantes apuestas en activos de cuatro y cinco estrellas.

Por perfil inversor, el capital institucional se convierte en el principal comprador del mercado español al concentrar el 26% de la inversión total, impulsado por las operaciones corporativas, seguido por las socimis, con un 17%, y los gestores de activos, con un 14%. Mientras, los family offices e inversores privados suponen el 6% del gasto realizado. Y, con respecto al origen del capital, el inversor nacional lidera la actividad con el 50% del volumen total invertido, por delante de los compradores canadienses y estadounidenses.

"España sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en Europa", analiza CBRE, que destaca el crecimiento del 6% en Portugal para resaltar el interés que despierta la península ibérica para el capital inmobiliario internacional.

Madrid y Barcelona, en el foco

Entrando en detalle, Madrid sigue liderando la inversión inmobiliaria con cerca de 8.000 millones de euros, lo que supone un 48% del total, y Barcelona alcanza los 2.100 millones, de modo que se sitúa en el 13%.

El desglose evidencia, además, que dos tercios de la inversión en living de todo el país ha recaído en la capital de España: multifamily lidera la actividad, con más de 3.900 millones de euros; seguido de residencias de estudiantes (1.270 millones), flex living (618 millones) y senior living (50 millones).

Por detrás de Madrid y Barcelona, el mercado de Andalucía ha sumado unos 1.300 millones de euros en inversiones, por delante de los 871 de la Comunidad Valenciana, los 579 de Baleares o los 383 de Canarias.