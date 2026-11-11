Gráfico | La huelga general reduce casi un 10% el consumo eléctrico a primera hora

El consumo eléctrico ha caído casi un 10% a las 07:00 horas respecto a un día antes, un dato que apunta al impacto de la huelga general desde primera hora.

El consumo de energía eléctrica ha caído casi un 10% a las 07:00 horas de este miércoles respecto al mismo momento del día anterior, según los datos publicados por Red Eléctrica. La evolución de la demanda es uno de los indicadores utilizados para evaluar el impacto de una huelga general y, en este caso, refleja una reducción respecto a una jornada laboral habitual.

Los datos de demanda también se encuentran por debajo de lo registrado en los miércoles de las últimas semanas, una circunstancia que los sindicatos interpretan como una señal del seguimiento que está teniendo la huelga general del 11-N, especialmente en el ámbito industrial.

La referencia permite además comparar el paro actual con anteriores movilizaciones. En la huelga general de 2012, el consumo eléctrico llegó a caer más de un 15% a primera hora.

Amplio seguimiento, según los sindicatos

CCOO y UGT han realizado una primera valoración positiva de la jornada y hablan de un "amplio seguimiento" de la huelga general durante sus primeras horas, aunque todavía están pendientes de disponer de datos más completos sobre su incidencia en el conjunto de sectores y territorios.

La automoción es uno de los sectores donde los sindicatos sitúan un mayor seguimiento, con un 90% de participación. En grandes centros de producción como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona se han registrado paros totales.

En la industria de la alimentación, concretamente en el sector cárnico, los sindicatos cifran el seguimiento en el 85%.

Los puertos de Algeciras y Valencia también presentan, según estas primeras estimaciones, un seguimiento del 90%, mientras que en el sector energético alcanza el 75%.

Seguimiento en otros sectores

La incidencia de la huelga también se deja notar en otros servicios. La recogida de basuras registra, según los datos provisionales de los sindicatos, un seguimiento del 82%.

En el sector postal, la participación se sitúa en el 35,04%, mientras que en los servicios sociosanitarios alcanza el 38%, con los servicios mínimos establecidos en funcionamiento.

Los sindicatos consideran estos primeros datos una muestra de la participación de los trabajadores en la jornada de huelga y mantienen el seguimiento de la movilización a la espera de conocer su alcance definitivo durante el resto del día.