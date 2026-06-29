Gráfico | El IPC se mantiene en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo por la tensión energética

Presión al alza de la electricidad y el gas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo, en un contexto de tensión en los mercados energéticos, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este resultado, la inflación encadena cuatro meses seguidos por encima del 3%, con los tres últimos estabilizada en el 3,2%.

Energía y carburantes marcan la evolución

El INE señala que la electricidad y el gas impulsaron al alza los precios en junio al encarecerse más que en el mismo mes del año anterior. En cambio, los carburantes y lubricantes para vehículos personales contribuyeron a moderar la inflación al abaratarse respecto a junio de 2025.

El Ministerio de Economía ha apuntado que la presión sobre los carburantes derivada de la guerra en Irán comienza a remitir, mientras defiende que el plan de respuesta del Gobierno sigue amortiguando el impacto en los hogares.

Estabilidad del IPC y medidas del Gobierno

Desde el Ejecutivo se destaca que la estabilidad del IPC interanual confirma que el plan anticrisis está cumpliendo su objetivo de proteger el poder adquisitivo. Según Economía, las medidas aplicadas han logrado reducir en cerca de un punto la inflación general desde su puesta en marcha.

El Ministerio también subraya que la retirada progresiva de ciertas medidas fiscales sobre la energía explica el repunte de la electricidad y el gas, mientras se mantiene el apoyo a sectores y familias más afectadas.

La inflación subyacente baja al 2,9%

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, se moderó una décima hasta el 2,9%, según el avance del INE.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,6% respecto a mayo, cinco décimas más que en el mes anterior, encadenando así cinco meses consecutivos de incrementos.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo en el 3,6% interanual, mientras que su tasa subyacente se estima en el 3,3%.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 15 de julio.

Gráfico

Consulta los datos mencionados en el siguiente gráfico.