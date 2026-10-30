Gráfico | El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre a pesar del abaratamiento de las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025; el gas, que incrementó sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos, que subieron sus precios frente a la bajada registrada en el mismo mes del año anterior.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en octubre se mantuvo en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De este modo, la subyacente se mantiene en niveles de marzo de 2024.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó una décima su tasa interanual en octubre, hasta el 4,9%, con una variación mensual del 0,5%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,1% para el décimo mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 13 de noviembre.

Escudo anticrisis

El Gobierno aprobó el pasado 29 de septiembre un nuevo paquete de medidas anticrisis -convalidado a mediados de octubre por la Diputación Permanente del Congreso- en el que se recoge un alivio fiscal de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado. Así, si los precios suben por encima del 15%, en noviembre y diciembre se volvería a aplicar una rebaja fiscal de 20 céntimos.

El Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno recuperó además dos medidas que estuvieron vigentes durante la fase álgida de la guerra en Ucrania: limitar el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, y establecer un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027.

Además, el Gobierno mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. De este modo, aunque en septiembre no fue de aplicación, en el caso de un eventual deterioro de la situación y una evolución desfavorable del IPC de estos productos energéticos se recuperaría la rebaja del IVA del 21% al 10 durante el mes de noviembre y diciembre, así como la rebaja del 5,1% al 0,1% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. En cuanto a los sectores con especial afectación, el último paquete de medidas, vigente hasta finales de año, prorrogó las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera.

En concreto, se prorrogó para todo 2026 las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro, en octubre; 12, en noviembre, y 19, en diciembre) y apoyo al transporte marítimo y ferroviario. Además, se ha extendido hasta el 31 de diciembre la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos por litro y la ayuda compensatoria a armadores de pesca.