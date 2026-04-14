Gráfico | Ourense registra la mayor subida del IPC nacional y se sitúa en el 4,2% por el alza de los carburantes

La provincia de Ourense registró en marzo una subida del Indice de Precios de Consumo (IPC) del 4,2%, situándose como la provincia española con mayor incremento de la inflación en el mes, tras el impacto del encarecimiento de los carburantes derivado del estallido del conflicto en Oriente Próximo.

La evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Ourense. | Porcentual

Este dato coloca a Ourense por encima de las provincias también afectadas por la subida de precios, seguida de Madrid, con un 4,1%, y Toledo, con un 4%, según los registros del indicador de precios. Además, supera con creces las cifras del resto de regiones gallegas con Pontevedra y A Coruña con un 3,8% y el 3,6% de Lugo.

El comportamiento de los precios en Ourense refleja una mayor presión inflacionista en comparación con el conjunto del país, en un contexto marcado principalmente por el alza de la energía y los combustibles, que ha tenido un impacto directo en el transporte y en el coste de la cesta de la compra.

El IPC en Galicia

El Índice de Precios de Consumo se elevó hasta el 3,8% en marzo en Galicia, en comparación con el mismo mes de 2025, lo que supone a su vez una variación de 1,3 puntos respecto a febrero, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto supone 0,4 puntos más que la media nacional, ya que en el total de España el IPC se situó en el 3,4%, en el contexto de la guerra de Irán, que disparó el precio de los combustibles en las últimas semanas.

Así, en Galicia los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 3,6% en el último año, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco se incrementaron un 4,1% y el vestido y el calzado un 3,7%. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles se elevaron un 5,3%, al igual que el transporte, que subió un 5,4%.

Los muebles y artículos del hogar incrementaron su precio un 0,8% en marzo en la Comunidad y las comunicaciones e informaciones un 0,1%, mientras que las actividades recreativas, el deporte y la cultura lo hicieron un 2,6%. En lo que va de año, los precios subieron en Galicia un 1,4% y en toda España un 1,1%, siempre según las cifras del INE.

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo. Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

En concreto, el grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior, mientras que el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado, por el comportamiento de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos.

Asimismo, el grupo de vestido y calzado presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, aunque su efecto solo ha influido en la última semana del mes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el plan de respuesta del Gobierno está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.

“Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza”, señala Economía, que apunta que las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses.

De hecho, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estima que estas medidas frenarán la inflación entre ocho décimas y un punto en los próximos meses. Economía ha resaltado además que la electricidad está actuando como amortiguador del shock energético y que la apuesta por las energías renovables es un escudo frente al impacto de la guerra.

En lo que respecta a los alimentos, la inflación interanual se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, marcando un mínimo desde hace un semestre. El INE ha elevado también el dato avanzado para la inflación subyacente, que en marzo subió un 2,7%, dos décimas más que en febrero.