Gráfico | El paro aumentó en 231.500 personas en el primer trimestre, el peor dato desde 2013

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, situándose el total en 22.293.000 personas, y sumó 231.500 desempleadas, un período que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo con una tasa nuevamente por encima del 10% (10,83%).

Por lo tanto, la tasa de desempleo se situó en el 10,83%, lo que supone 90 centésimas más que en el trimestre anterior, marcando uno de los niveles más elevados de los últimos periodos. En esta línea, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados ascendió a 2,7 millones, tras sumar 162.100 en el sector servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura.

El final de la campaña navideña en la hostelería, la restauración y el comercio provocó una fuerte destrucción de empleo en el sector servicios, que concentró gran parte de la caída del trimestre, mientras que se registraron avances en la industria, la construcción y la agricultura.

Por su parte, el número de personas activas creció en 61.200, hasta alcanzar los 25.001.600 activos, con un incremento interanual de 447.000 personas. Además, en los últimos 12 meses, el empleo creció en 527.600 personas.

El desempleo en las casas españolas

Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 78.500 en el primer trimestre, un 10,1% más respecto al trimestre anterior, su mayor alza porcentual en 14 años, hasta situarse en 850.700. En el último año, los hogares con todos sus integrantes en desempleo han disminuido en 32.200, lo que supone un retroceso del 3,6%.

Entre enero y marzo, los hogares con todos sus miembros ocupados descendieron en 121.300 (-1%), hasta un total de 12.045.000 hogares. No obstante, en los últimos doce meses, estas familias han aumentado en 263.200 (+2,2%). Los hogares con al menos un activo subieron en 37.700 en el primer trimestre (+0,2%), hasta los 14,4 millones, mientras que en el último año aumentaron en 210.200 (+1,5%).

Por último, los hogares sin ningún activo crecieron en 26.500 entre enero y marzo (+0,5%), hasta los 5,5 millones, y en el último año se incrementaron en 35.100 (+0,6%).