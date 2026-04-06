Gráficos | Consulta aquí la evolución de los afiliados a la Seguridad Social y su variación

Consulta los datos de evolución mensual del paro y su variación anual por provincias y CCAA.

España ha marcado un hito histórico en el mercado laboral este mes de marzo. Por primera vez en la serie histórica, el sistema ha superado la barrera de los 22 millones de ocupados (en términos desestacionalizados), consolidando una tendencia de crecimiento récord impulsada por la campaña de Semana Santa.

Los grandes titulares de marzo

Récord histórico: La afiliación desestacionalizada alcanzó los 22.010.532 cotizantes .

El mejor marzo de la historia: Se ganaron 211.510 afiliados medios en un solo mes (+1%).

Cifra media récord: El número de afiliados medios se sitúa en 21.882.147 personas .

Crecimiento anual: En los últimos 12 meses, el sistema ha sumado 524.501 nuevos trabajadores (+2,4%).

Empleo Femenino: Se alcanza un récord con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas .

Afiliación Extranjera: Por primera vez, se superan los 3,15 millones de trabajadores extranjeros en el sistema.

Los gráficos

Consulta en este artículo los datos pormenorizados de evolución mensual del paro y su variación anual por provincias y CCAA.