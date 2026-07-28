Gráfico | El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 y la ocupación sube a máximos históricos

El paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

El descenso del paro en el segundo trimestre de este año es el más bajo para este periodo desde 2021, cuando descendió en 117.000 personas.

Al finalizar el segundo trimestre, el número total de parados se situó en 2.495.300 personas y el de ocupados alcanzó los 22.779.000, superando el máximo histórico tras aumentar en 486.000 personas con respecto al trimestre anterior.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que en el cálculo desestacionalizado (el cálculo que mejor refleja la tendencia de fondo) el ritmo anual de creación de empleo se consolida por encima del medio millón de puestos de trabajo, hasta alcanzar un récord en 22.669.300 de ocupados.

El Ministerio también resalta que es el sexto trimestre consecutivo con un avance interanual superior al medio millón de empleos. En el mismo cálculo desestacionalizado, la ocupación creció en 122.000 personas en el segundo trimestre (+0,54%), acelerando respecto al primer trimestre (+0,44%).

El empleo que se crea está impulsado por el sector privado. En el último año hay 571.900 asalariados con contrato indefinido más, y la tasa de temporalidad se sitúa en el 15%, un nivel que desciende al 12,3% en el sector privado.

Tras el descenso del paro, la tasa de desempleo cayó 0,96 puntos porcentuales, hasta el 9,87%, su valor más bajo en la serie histórica desde 2008.

Por su parte, la tasa de actividad se incrementó en 0,4 puntos porcentuales hasta el 59,29%, tras incrementarse el número de activos en 272.700 entre abril y junio (+1,09%), hasta alcanzar un máximo de 25.274.300 personas.

Según el INE, el número de asalariados aumentó en el segundo trimestre en 529.200 personas (+2,78%), concentrándose la mayor parte del incremento del empleo en el trabajo con contrato indefinido (+386.900), frente a un aumento de los asalariados con contrato temporal de 142.300 (+5,06%), hasta los 2.956.100 millones de personas.