El paro en Ourense cae un 3,4% en mayo hasta los 13.453 desempleados

El comportamiento de los datos del paro en la provincia de Ourense durante el último mes registrado (mayo de 2026) ha dejado una de las lecturas más optimistas de todo el ejercicio. Al comparar directamente la cifra actual de 13.453 personas en situación de desempleo con las 13.926 reportadas el mes anterior (abril de 2026), la provincia anota un marcado descenso en la curva laboral, en parte provocado por la situación del año y la proximidad del verano.

La bajada en números absolutos: Las listas del paro se redujeron en 473 personas en un periodo de solo treinta días.

La caída porcentual: Este alivio representa una contracción mensual del 3,40% en el volumen total de desempleados.

El contexto general: la marcada estacionalidad de la provincia

Para valorar este último dato en su justa medida, es imprescindible analizar la "montaña rusa" que ha experimentado Ourense a lo largo del último año. El mercado laboral ourensano registra una dependencia estacional: tras alcanzar los niveles más bajos en el verano de 2025 (con un suelo de 12.964 parados en junio), el fin de la temporada turística y la posterior resaca de las campañas navideñas destruyeron empleos. Esta tendencia negativa arrastró a la provincia a superar la barrera de los 14.000 desempleados a principios de año, llegando a tocar el techo absoluto de la serie en marzo de 2026 con 14.194 personas sin trabajo.

La evolución de la provincia de Ourense | Porcentual

En términos interanuales, la comparativa frente a mayo del año pasado resulta favorable para la provincia. Al contrastar los 13.453 desempleados actuales (mayo de 2026) con los 13.528 registrados en mayo de 2025, se observa una reducción neta de 75 personas en las listas del paro.

Aunque se trata de un descenso moderado (un -0,55%), esta caída confirma que la mejoría del mercado laboral ourensano no es un rebote puramente estacional, sino que consolida una tendencia de recuperación estructural de un año para otro.

Gráfico

Puedes comprobar todos estosa datos en el siguiente gráfico.