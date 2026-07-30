Gráfico | El PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, y mantiene su avance interanual en el 2,7%

El PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el desglose de cifras de Estadística, el PIB encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas. En este segundo trimestre de 2026, la demanda nacional contribuyó con 0,6 puntos al crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la demanda externa tuvo una aportación positiva de 0,1 puntos.

Además, el PIB lleva 21 trimestres seguidos con aumentos en términos interanuales. En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,3 puntos al crecimiento interanual de la economía española en el segundo trimestre, si bien la demanda externa tuvo una aportación de -0,6 puntos y encadena cuatro trimestres con contribuciones negativas.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre ha estado apoyado en la fortaleza de la demanda interna, la inversión y el tirón de la industria.

Con estos datos de la Contabilidad Nacional conocidos hasta el cierre del primer semestre de 2026, el carry over o crecimiento acumulado para el conjunto del año es ya del 2,2%, lo que favorece el cumplimiento de la previsión del 2,6% del cuadro económico del Gobierno para todo el ejercicio, según ha reafirmado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

"España sostiene el pulso de crecimiento y sigue liderando a las grandes economías de la zona del euro, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por el impacto de la guerra en Irán", ha destacado Economía.

Los datos de Estadística reflejan que el consumo de los hogares se consolida como uno de los motores de la economía, con un avance trimestral del 0,7% y del 3,2% interanual, sostenido por la solidez del mercado laboral.

De su lado, el gasto público moderó su ritmo de avance en el 0,3% intertrimestral, tres décimas menos respecto al primer trimestre, pero aceleró su avance interanual al 2,7%, dos décimas más. De su lado, el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro cayó un 0,1% intertrimestral, pero aceleró un 4,4% interanual.

La inversión también mantiene su dinamismo, dado que la formación bruta de capital fijo creció un 0,4% intertrimestral y un 5,1% interanual, con especial fuerza en los productos de la propiedad intelectual (7,7% interanual) y en la construcción (5,2% interanual).

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 0,8%, lo que supuso 1,4 puntos más que en el primer trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 0,6%, tasa 1,5 puntos mayor que la del trimestre precedente.

En comparación interanual, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa del 0,3%, lo que supuso cinco décimas menos que en el primer trimestre de 2026. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 2,1%, tasa 1,2 puntos inferior a la del trimestre precedente.

Todos los grandes sectores presentaron tasas positivas

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas intertrimestrales positivas en su valor añadido. Así, las ramas industriales aumentaron un 1% intertrimestral. Dentro de las mismas, la industria manufacturera presentó un incremento del 0,7%, tasa tres décimas mayor que la del trimestre precedente.

El valor añadido bruto de la construcción creció un 0,6% intertrimestral, ocho décimas más que en el trimestre anterior. Y el de los servicios un 0,8%, tasa similar a la del primer trimestre. Por su parte, las ramas primarias registraron una variación intertrimestral del 0,2%, frente al 3,3% del trimestre anterior.

En cuanto a la evolución interanual, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas positivas en su valor añadido. Así, el de las ramas industriales creció un 1,8%, y dentro de las mismas, el de industria manufacturera lo hizo en un 1,4%.

El valor añadido bruto de la construcción aumentó un 4,1% interanual, el de los servicios un 3,4% y el de las ramas primarias un 3,2%.

El PIB a precios corrientes alcanza nuevo máximo

El PIB a precios corrientes creció un 5,9% interanual, una décima menos que en el trimestre precedente. En tasa intertrimestral, el incremento fue de un 0,9%.

En términos absolutos, el PIB a precios corrientes alcanzó en el segundo trimestre de 2026 un nuevo máximo en un trimestre, al situarse en 441.437 millones de euros.

De su lado, el deflactor del PIB creció un 3,1% interanual, tasa una décima menor que la del trimestre anterior. En tasa intertrimestral, aumentó un 0,2%.

Empleo y productividad

En cuanto al empleo, el número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,8% interanual este trimestre, seis décimas más que en el precedente. En términos intertrimestrales, varió un 0,8%.

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecieron un 2,3% en tasa interanual, cinco décimas menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales su variación fue del 0,4%.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del 0,4%, y la productividad por hora efectivamente trabajada, del -0,1%. En términos intertrimestrales estas tasas fueron del 0,3% y del -0,2%, respectivamente.

En cuanto a las rentas, la remuneración de los asalariados se incrementó un 7,3% en tasa interanual, con aumentos del 3,1% del número.