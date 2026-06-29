El Gobierno mejora al 2,6% el crecimiento del PIB este año

El Gobierno mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para este año, hasta el 2,6%, y elevó una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, en el marco del nuevo cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Para 2028 y para 2029, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%.

Carlos Cuerpo, subrayó que la economía española está manteniendo el pulso en 2026

Carlos Cuerpo, subrayó que la economía española está manteniendo el pulso en 2026, como demuestran “las buenas señales de crecimiento de alta frecuencia de datos de los últimos meses”. Así, adelantó que el crecimiento del segundo trimestre podría estar “a la altura o incluso ligeramente por encima” del registrado en el primer trimestre (0,6%). El escenario macro actualizado incorpora el impacto estimado del conflicto en Oriente Próximo sobre el PIB, que el Ministerio de Economía cifra en dos décimas, una afectación “muy inferior” a las amplias bandas que la incertidumbre obligaba a manejar en abril.

Cuerpo insistió en que la economía española seguirá creciendo por encima de las principales economías de la zona euro. Medido en términos reales (es decir, descontando la inflación), el PIB español se situará en 2027 alrededor de 15 puntos por encima de su nivel de 2019, una recuperación “muy superior” a la de Alemania, Francia o Italia y a la media de la zona del euro.

Este dinamismo, resaltó, será compatible con la continuidad del saneamiento de las cuentas públicas. Así, el déficit público, descontados los gastos extraordinarios asociados a la DANA, se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025 y proseguirá su descenso hasta el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. En cuanto a la tasa de paro, el Ejecutivo estima que bajará del 10% este año (9,9%), seis décimas por debajo de la de 2025, y se situará en el 9,4% en 2027, en el 9% en 2028 y en el 8,5% en 2029.

La AIReF avala este cuadro macro por primera vez

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las previsiones macroeconómicas del Gobierno para el periodo 2026-2029 presentadas en el Consejo de Ministros tras recibir por primera vez la solicitud de informe sobre este escenario al inicio del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. La AIReF señaló en un comunicado que esta práctica contribuye a que los objetivos de estabilidad presupuestaria “se sustenten desde el comienzo del proceso presupuestario en unas previsiones macroeconómicas realistas”. La emisión de este aval por parte de la AIReF responde a una solicitud del Gobierno sobre el escenario macroeconómico que sirve de base para la elaboración del Informe de Situación Económica 2026-2029.