Gráfico | El PIB crece un 0,8% en el cuarto trimestre y España cierra 2025 con un avance del 2,8%

El PIB crece un 0,8% en el cuarto trimestre y España cierra 2025 con un avance del 2,8%

La economía española mantuvo su impulso en la recta final de 2025 con un crecimiento del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre respecto al anterior, dos décimas más que en el tercer trimestre, según los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística.

En términos interanuales, el PIB aumentó un 2,7% en el último trimestre, mientras que el conjunto del año cerró con un crecimiento del 2,8%, lo que sitúa a España creciendo al doble de ritmo que la eurozona.

El avance de la economía en los últimos meses del año estuvo impulsado principalmente por la demanda interna, especialmente por el consumo de los hogares y la inversión, que volvieron a actuar como motores clave de la actividad económica.

Consumo e inversión, claves del crecimiento

Durante el cuarto trimestre, la demanda nacional aportó prácticamente todo el crecimiento, con un peso destacado del consumo, aunque con menor intensidad que en el trimestre previo, y de la inversión, que aceleró su avance hasta el 2,4% trimestral.

En el conjunto de 2025, el consumo de los hogares creció un 3,3%, favorecido por la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo, mientras que la inversión mostró un fuerte dinamismo con un incremento del 5,8%, especialmente en construcción y bienes de equipo.

El Ministerio de Economía subraya que estos datos consolidan a España como una de las economías más dinámicas entre los países desarrollados por segundo año consecutivo, apoyada en bases consideradas sólidas como el consumo, la inversión y la modernización del tejido productivo.

El PIB a precios corrientes alcanzó los 1,68 billones de euros en 2025, un 5,8% más que el año anterior, en un contexto en el que sectores como la construcción, los servicios y la industria mantuvieron una evolución positiva.

Con este cierre de año, la economía española arranca 2026 con un crecimiento de base del 1,1% y con la expectativa de mantener su fortaleza pese a los retos del entorno internacional.