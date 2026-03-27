La inflación en España sube un punto desde la guerra en Irán y vuelve a niveles de hace dos años

El impacto de la guerra desatada en Oriente Próximo en los precios del petróleo se refleja ya en el último dato del IPC en España. Con una subida de un punto en el último mes —la mayor desde junio de 2022, por la guerra en Ucrania—, la inflación se sitúa ya en el 3,3%, lo que supone su valor más alto desde junio de 2024.

Según la interpretación del ministerio de Economía, en el alza del coste de la vida ha influido la subida de precio de los combustibles, mientras la caída de los costes de la electricidad ha servido como amortiguador. "La apuesta de España por las renovables está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", ha reivindicado el ejecutivo, del mismo modo que el paquete de medidas impulsado para abaratar el diésel y la gasolina.

Y, después de que la OCDE pronosticase ayer que España cerraría el año con la inflación en el 3%, la más alta de los cuatro países del bloque comunitario que analiza, el Banco de España ha apuntado en esa misma dirección hoy mismo. No obstante, presenta escenarios alternativos en función de la duración de la guerra en el entorno del golfo Pérsico y el impacto en los mercados energéticos y financieros que predicen un mayor auge, que podría llegar hasta el 5,9%.

En cuanto a la evolución de la economía, su proyección es mejor que la realizada por la OCDE en dos décimas, pues calcula que el PIB español alcanzará el 2,3% este año. Y, en el peor pronóstico de duración e intensidad del conflicto bélico, únicamente se vería reducido hasta el 1,9%.