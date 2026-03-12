Hacienda pone el foco en pagos telemáticos y alquiler turístico

La Agencia Tributaria aprovechará este año todo el potencial de la nueva información financiera disponible para reforzar el control del negocio digital y las rentas y los patrimonios ocultos, así como la lucha contra la economía sumergida, al tiempo que estrechará la vigilancia sobre las operaciones con la “neobanca” y vigilará la tributación de los creadores de contenido o “influencers”, así como sus domicilios fiscales.

Estos son los principales objetivos de la Agencia Tributaria para 2026 recogidos en el Plan de Control Tributario de este año, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde también se prevé seguir impulsando la lucha contra el fraude fiscal de las sociedades con cifras de negocio elevadas y de las personas físicas con patrimonios relevantes, al tiempo que se reforzará el control y la prevención del fraude en todas las áreas de negocio del sector inmobiliario y de la construcción. El organismo recuerda que desde este año podrá contar con las nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán llevar a cabo los bancos sobre los cobros con tarjeta y en todo tipo de cuentas financieras, lo que permitirá mejorar el control de las posibles ocultaciones de actividades empresariales, el uso de sociedades pantalla y otro tipo de entidades instrumentales utilizadas en el marco de las tramas de IVA.

Esta nueva información financiera, sumada a la recientemente incorporada sobre pagos transfronterizos, impulsará igualmente el control sobre la utilización de cuentas en entidades financieras digitales (neobancos) para ocultar rentas o patrimonios en el exterior. Las comprobaciones irán enfocadas a aquellos contribuyentes en los que se detecte un uso indebido de cuentas “neobancarias” para ocultar rentas o patrimonios en el exterior.

Comercio electrónico

Este nueva información financiera se añadirá a la remitida por las plataformas de venta “online” a través, entre otras fuentes, de la DAC7, para seguir avanzando en el control del comercio electrónico, que vuelve a ser este año un “objetivo prioritario” de las tareas de control, tanto en materia de venta de bienes, como de prestación de servicios. En concreto, se realizarán actuaciones de comprobación de entidades constituidas formalmente en España o en otro Estado miembro con la finalidad de aparentar la condición de estar realmente establecidas en la UE para modificar la forma de tributación en IVA de las ventas de comercio electrónico que realizan a través de plataformas, tratando así de eludir el pago del impuesto. Hacienda continuará, asimismo, profundizando en el análisis y verificación de la correcta tributación de los creadores de contenido en redes sociales o “influencers”, incluyendo el análisis de la residencia fiscal de quienes participan en estas nuevas formas de negocio. En el área de Aduanas e Impuestos Especiales, el control sobre las operaciones de comercio electrónico se reforzará como consecuencia de la eliminación de la franquicia de 150 euros de derechos de aduana.

La Agencia Tributaria reforzará también en el año 2026 las actuaciones de control y prevención del fraude en las distintas áreas de negocio del sector inmobiliario, en un contexto de despegue de este mercado tras años de ralentización. Así, serán objeto de un control pormenorizado riesgos potenciales característicos del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros, al tiempo que se prestará atención relevante a la comercialización e intermediación en la venta y arrendamiento de inmuebles.

Arrendamientos

Además, en el ámbito de los arrendamientos se intensificarán las actuaciones dirigidas a verificar la correcta declaración de los rendimientos obtenidos, con especial atención a los alquileres gestionados a través de plataformas digitales, y se seguirá incidiendo de manera especial en los distintos operadores en el mercado del arrendamiento turístico a través de plataformas. Igualmente, un objetivo de los planes de visitas de comprobación formal será identificar arrendamientos de inmuebles residenciales para uso distinto del de vivienda no declarados, o declarados como arrendamiento de vivienda. “Se trata de detectar artificios en el alquiler de pisos turísticos y arrendamientos de temporada”, reitera Hacienda.