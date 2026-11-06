Hernández de Cos, candidato oficial de España para el BCE

El Gobierno de España presentó formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España, para sustituir a Christine Lagarde en la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, remitió este viernes la nominación al presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, a través de una carta, el día que finalizaba el plazo para presentar las candidaturas, después de que Países Bajos hubiera confirmado que haría lo propio con Klaas Knot en la carrera por presidir la institución europea.

“Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía”, señaló Carlos Cuerpo.

Moncloa destacó la trayectoria de Hernández de Cos como máximo responsable del Banco de España entre 2018 y 2024 y, por tanto, su participación durante esos seis años como miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, donde participan todos los gobernadores de los bancos centrales de todos los países de la zona euro.

En su dilatada carrera profesional, el español también trabajó como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Fráncfort, ciudad donde se sitúa la sede de la entidad. Además, llegó a liderar el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, lugar en el que dio sus primeros pasos profesionales.

Trayectoria internacional

En el ámbito internacional, el candidato español ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). De Cos es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta con una larga trayectoria docente y académica.

Con las candidaturas sobre la mesa, el Eurogrupo examinará las propuestas de los diferentes países en la reunión del próximo 9 de noviembre. Klaas Knot, exgobernador del banco central de Países Bajos, se erige como el otro gran favorito a “guardián del euro”. No obstante, una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (Omfif) entre expertos en política monetaria situó a De Cos como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para suceder a Lagarde. Igualmente, otro sondeo realizado por Bloomberg a economistas mostraba que el español era el favorito para liderar el BCE.

El BCE se enfrenta a la renovación de la mitad de los puestos del Comité Ejecutivo, después de que Lagarde e Isabel Schnabel anunciaran su salida anticipada para principios de 2027 y ante el fin del mandato del economista jefe del BCE, Philip Lane, en mayo.

Christine Lagarde abandona la presidencia de la institución

Christine Lagarde abandona este sábado la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), nueve meses antes de que expire formalmente su mandato de ocho años. La banquera francesa comunicó su decisión el pasado 29 de octubre tanto al Consejo de Gobierno de la institución como al presidente del Consejo Europeo, António Costa, según confirmó el organismo en una nota oficial.

Lagarde, quien asumió la jefatura de la política monetaria europea el 1 de noviembre de 2019, justificó su marcha anticipada durante una comparecencia en la sede de Fráncfort: “No creo poder permanecer neutral”. La directiva admitió su deseo de intervenir en debates de alcance público y político que exceden las competencias del BCE, una postura incompatible con el estricto principio de neutralidad que impone el cargo.

El anuncio institucional no ha alterado de forma directa el comportamiento del euríbor a 12 meses, cuya media cerró octubre en el 3,239% -prácticamente plano frente al 3,247% de septiembre-, situándose actualmente en el entorno del 3,3%. El mercado hipotecario mantiene la atención en la evolución del precio del dinero más que en los cambios de personal. Tras mantener las tasas estables en su última cita -dejando la facilidad de depósito en el 2,50%, las operaciones principales de financiación en el 2,65% y la facilidad marginal de crédito en el 2,90%-, Lagarde advirtió de que “la dirección del viaje es bastante clara”. El consenso de analistas descuenta un nuevo endurecimiento monetario de 25 puntos básicos en diciembre.