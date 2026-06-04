Hijos de Rivera factura 945 millones en el pasado ejercicio, un 6,7% más

La compañía gallega Corporación Hijos de Rivera cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 945 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,7% respecto al año anterior. Este avance económico ha venido impulsado principalmente por la puesta en marcha de su nueva fábrica en Morás (Arteixo), además de por su estrategia de diferenciación de negocio, la diversificación de productos y la expansión exterior. El presidente ejecutivo de la firma, Ignacio Rivera, expuso estos datos durante un encuentro en las citadas instalaciones industriales, enmarcando la evolución de la empresa familiar dentro de su actual plan estratégico fijado hasta el próximo año 2027.

Presentación de la cuenta de resultados de la Corporación Hijos de Rivera

En términos de volumen de producción, el grupo comercializó 569 millones de litros de cerveza, un 4,4% más que en 2024, manteniendo a Estrella Galicia y la gama 1906 como sus principales referencias comerciales, junto a las opciones sin alcohol y nuevos lanzamientos como la variedad Rivera Reposada. Por su parte, el negocio de aguas registró un incremento del 6,45%, alcanzando los 253 millones de litros distribuidos a través de marcas como Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y Auara. Este incremento de ventas se produce en un contexto sectorial complejo, marcado por una ligera contracción del mercado cervecero tradicional y la transformación de las tendencias y hábitos de consumo globales.

Ignacio Rivera en la presentación de la cuenta de resultados

Plan de inversiones e infraestructuras en el área de A Coruña

La hoja de ruta de la compañía ha requerido un desembolso de 170 millones de euros durante 2025 destinados a mejoras operativas, industriales y logísticas. El pilar de esta estructura es la factoría de Arteixo, cuyas obras han supuesto un coste de 280 millones de euros en su fase inicial iniciada en 2022, un complejo diseñado para aumentar la capacidad de fabricación ante el despliegue de la marca en el mercado nacional e internacional. Además de la operatividad aportada por este centro productivo, la corporación finalizó a finales del pasado año la construcción de su nueva sede corporativa global en A Coruña, situada frente a la planta tradicional de Agrela, cuya inauguración y traslado de oficinas están previstos para las próximas semanas.

Compras de empresas, mercado exterior y métricas laborales

Para hacer frente a los cambios del sector, la firma gallega ha acelerado su diversificación mediante el crecimiento inorgánico. Durante el último ejercicio, integró en su estructura a la cervecera artesanal Basqueland Brewery Company y a la marca de ginebra Destilerías Vánagandr. Estas adquisiciones coinciden con el desarrollo de formatos alternativos que abarcan desde aguas funcionales como Fontarel Next H2.0 hasta bebidas listas para el consumo como Amara Brava o el dispositivo doméstico Huebox, sumando más de una decena de propuestas encaminadas a ampliar su cartera de productos más allá del negocio cervecero tradicional.

En el ámbito exterior, el grupo consolidó su presencia en más de 80 países y sumó su undécima filial internacional con la apertura de su nueva delegación operativa en Italia. Esta evolución comercial tuvo un impacto directo en el empleo de la corporación, que incrementó su plantilla un 6,1% hasta situarse en 2.168 trabajadores directos, con una tasa de empleo indefinido del 94,5%. En la parcela medioambiental ligada a los criterios de su certificación BCorp, la empresa reportó que la totalidad de su consumo eléctrico y el 63% de su energía térmica provienen de fuentes renovables, mientras que el 88% de sus compras operativas se concentran en proveedores locales de la Península Ibérica y se han establecido unas 800 zonas de distribución bajo el formato de Cervecerías Circulares.