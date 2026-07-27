La lección del trabajo en equipo de la selección española

Hay triunfos que dejan mucho más que un título. La reciente trayectoria de la selección española nos recuerda una verdad que sirve para el deporte, para la empresa y para la política: nadie alcanza una gran victoria en solitario. Los éxitos duraderos siempre tienen detrás un equipo unido, comprometido y convencido de que el objetivo común responde siempre a un proyecto compartido.

Cuando termina un partido, las cámaras buscan al goleador o al entrenador. Es lógico. Pero quienes entienden de fútbol saben que el resultado comenzó a construirse mucho antes del pitido inicial. En cada entrenamiento, en cada esfuerzo anónimo, en cada carrera de un compañero para abrir espacios o recuperar un balón. Esa es la grandeza de un verdadero equipo.

Una precampaña y campaña electoral responde exactamente a esa misma lógica. Los ciudadanos siempre confiarán más en un grupo de hombres y mujeres llamados a trabajar juntos para mejorar su ciudad. Y eso exige algo más que preparación o experiencia: exige lealtad, generosidad, humildad y una profunda vocación de servicio. Una candidatura ganadora es la que consigue que cada persona aporte lo mejor de sí misma. Quien escucha a un vecino, quien organiza un acto, quien reparte un programa o quien defiende una idea con convicción está contribuyendo exactamente igual al éxito colectivo. La selección española ha demostrado que el talento individual suma, pero el trabajo en equipo multiplica. Cuando desaparecen los egos y todos entienden que el compañero nunca es un rival, sino un aliado, ocurre algo extraordinario: nace la confianza. Y cuando existe confianza, aparecen la fortaleza, la ilusión y la capacidad de superar cualquier dificultad.

Las próximas elecciones municipales no las decidirán únicamente los programas electorales. También las decidirá la capacidad de transmitir ilusión, confianza y unidad

Ese debe ser el espíritu de toda candidatura que aspire a gobernar un ayuntamiento. Porque una ciudad no cambia por un discurso brillante ni por una fotografía de campaña. Cambia cuando existe un equipo cohesionado, cercano, preparado y dispuesto a dedicar horas de trabajo silencioso para resolver los problemas reales de sus vecinos.

Las campañas duran apenas unos días, pero la credibilidad se construye durante años. Igual que un entrenador prepara cada detalle antes de una gran competición, quienes aspiran a gobernar deben llegar al momento decisivo con los deberes hechos, con propuestas serias y con la convicción de que servir a los ciudadanos es un honor y nunca un privilegio. A quienes vayan a formar parte de una candidatura les diría que disfruten del camino. Que cada conversación, cada visita, cada reunión y cada gesto cuentan. Que nunca subestimen el valor de una palabra de ánimo a un compañero ni el poder de una sonrisa a un vecino. Las grandes victorias empiezan con pequeños gestos repetidos cada día. Y, sobre todo, que nunca olviden la lección que nos deja la selección española: los campeones no son quienes buscan el aplauso individual, sino quienes son capaces de sacrificarse por el éxito del grupo.

Las próximas elecciones municipales no las decidirán únicamente los programas electorales. También las decidirá la capacidad de transmitir ilusión, confianza y unidad. Porque los vecinos siempre acaban identificando a los equipos que trabajan con honestidad y a las personas que ponen el interés general por encima de cualquier protagonismo.

Como en el fútbol, las ciudades también necesitan equipos que jueguen unidos. Equipos que sepan que el verdadero triunfo no consiste en levantar un trofeo, sino en ganarse, cada día, la confianza de quienes les han confiado el partido más importante de todos: el futuro de su municipio.