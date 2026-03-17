Huevos, zanahorias y cebollas dispararon su precio en 2025

Los huevos disparan su precio un 22,2% de media desde marzo de 2025, seguido por zanahorias y cebollas, siendo los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA, según los datos de Facua-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre febrero y marzo 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol. En concreto, los huevos medianos se convirtieron en el alimento que más aumentó de precio, siendo en Dia donde más se encarecieron, donde la docena de su marca propia pasó de 2,10 a 3,10 euros (un 47,6% más).

Las zanahorias, por su parte, cuestan actualmente un 21% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las cebollas fue del 13,5% en este mismo periodo. También registraron un aumento de precio significativo los limones (11,5%), la leche entera (4,4%), el aceite de girasol (4,3%), las manzanas golden (4,1%), el arroz redondo (0,2%) y la harina de trigo (0,2%).

De los productos analizados, el litro de aceite de oliva es el producto que más bajó de precio en el último año, con una caída del 11,8%. Por su parte, los champiñones laminados acumulan una bajada del 9%, las patatas un 5,2%, las peras conferencia un 4,1%, las uvas blancas un 4,1%, los ajos un 4,1%, los macarrones un 2,5%, las lentejas pardinas un 2,4%, las naranjas un 1,7% y las lechugas iceberg un 1,4%. Por su parte, las zanahorias, las peras conferencia y las patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más subieron de precio en los grandes supermercados en el último mes. En este periodo, el kilo de zanahorias experimentó de media un incremento de precio del 15%. La mayor subida se registró en Mercadona, Aldi y Eroski, donde pasó de 1,15 euros en febrero a 1,35 euros en marzo (un 17,4% más).

Peras y naranjas

Por su parte, las peras conferencia se encarecieron un 6,7% en las últimas semanas, protagonizando la subida más acusada en Eroski, con un 15,6% de incremento (de 1,99 en febrero a 2,30 euros en marzo), mientras que la malla de naranjas (4 kg.) es un 4,6% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se dio en Aldi, donde pasó de 3,39 euros en febrero a 4,19 euros en marzo, un 23,6% más.

Durante este mismo periodo también aumentó el precio de las lechugas iceberg (4,4%), las cebollas (4,2%), la malla de patatas (3,9%), los macarrones (2,3%), el aceite de oliva (1,5%) y la harina de trigo (1,2%). Entre los alimentos que cuestan de media en marzo menos que en febrero está la leche entera (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las uvas blancas (-0,9%), los limones (-1,5%), los huevos (-2,4%) y las manzanas golden (-6,2%).